5 простих способів схуднути без дієт та підрахунку калорій

Якщо ви хочете назавжди розпрощатися із зайвою вагою, то виснажливі дієти і постійний підрахунок калорій вам у цьому не допоможуть. Скористайтеся одним із простих способів, щоб назавжди привести фігуру до ладу і скинути вагу.

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Щоб схуднути, вам потрібно створити дефіцит калорій — спалювати більше енергії, ніж ви витрачаєте. Але є кілька речей, які ви можете зробити, щоб підтримувати здорові стосунки з їжею і фізичними вправами, які не передбачають підрахунку однієї калорії або жорстких дієт. Найкраще почати з правильного харчування, віддаючи перевагу продуктам, багатим на поживні речовини. Силове тренування для всього тіла також спалює більше калорій, ніж роздільні вправи на верхню і нижню частину тіла. Отже, як які звички допоможуть назавжди забути про підрахунок калорій. Про це пише Fit&Well.

Дієтолог NASM Деніел Херман поділився порадами щодо ефективного зниження ваги.

Віддавайте пріоритет білку

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Білок є важливим макронутрієнтом, необхідним організму для правильного функціонування. Він постачає організм енергією, відновлює і нарощує тканини та м'язи, а оскільки його розщеплення і перетравлення в організмі займає досить багато часу, то ви довше відчуваєте почуття ситості.

"Продукти, багаті на білок, такі як нежирне м'ясо, квасоля і бобові, довше насичують, допомагаючи регулювати апетит. Включення білка в кожен прийом їжі також може сприяти підтримці м'язів, особливо під час втрати ваги, коли існує ризик втрати м'язової маси", — зазначає Херман.

Поєднуйте кардіо та силові тренування

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Так, кардіотренування допоможуть вам спалити більше калорій за короткий проміжок часу, але силові тренування допоможуть наростити м'язову масу, яка є метаболічно активною тканиною. Це означає, що м'язи спалюють калорії непомітно для вас, тому наявність більш високої м'язової маси допоможе вам підтримувати здорову вагу.

Практикуйте усвідомлене харчування

За словами Хермана, важливо звертати увагу на сигнали вашого тіла про голод і ситість, оскільки це може запобігти переїданню й сприяти зниженню ваги.

"Їжте повільно, насолоджуйтеся кожним шматочком і уникайте відволікаючих чинників, як-от перегляд телевізора або використання електронних пристроїв під час їжі. Це може допомогти вам розпізнати, коли ви дійсно задоволені, і запобігти непотрібному споживанню калорій", — каже він.

Пийте достатньо води

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Є деякі свідчення того, що збільшення споживання води може допомогти у втраті ваги, оскільки допомагає вам почуватися більш ситим.

"Іноді наш організм може сплутати спрагу з голодом", — каже Херман. "Підтримка гідратації може допомогти контролювати апетит і запобігти безглуздим перекусам, підтримуючи ваші зусилля зі зниження ваги".

Він радить пити воду перед їжею, але також непогано стежити за тим, щоб пляшка з водою була під рукою протягом усього дня.

Слідкуйте за розміром порцій

За словами Хермана, усвідомлення розмірів порцій допоможе вам схуднути без необхідності рахувати калорії, і є простий спосіб зробити це.

"Використовуйте тарілки, миски та інший посуд меншого розміру, щоб контролювати кількість їжі, яку ви їсте. Ця стратегія може створити візуальний сигнал про те, що їжа ситна, навіть зі зниженим вмістом калорій, і сприяти кращому контролю порцій з плином часуʼ.

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