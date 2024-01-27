Без борошна, цукру та випічки: швидкий рецепт смачного шоколадного десерту з фініками

Попри простоту приготування, десерт виходить із дуже цікавим насиченим смаків. До того ж готується він без цукру, що порадує тих, хто стежить за своєю фігурою.

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Дуже смачний шоколадний десерт можна приготувати всього за 15 хвилин, і духовка вам для цього не знадобиться. Десерт готується просто, а смак вас точно порадує своєю насиченістю. Це чудове поєднання шоколаду, фініків і горіхів із ледь відчутною ноткою хорошого коньяку. Рецептом десерту поділився сайт "ЯБ Поїла".

Інгредієнти

Основні:

фініки — 400 г;

горіхи волоські — 200 г;

какао-порошок — 2 ст. л.;

коньяк — 2 ч. л.

Для глазурі:

какао-порошок — 3 ст. л.;

масло вершкове — 40 г;

мед — 2 ст. л.

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Приготування

Крок 1

Фініки без кісточок залийте окропом на 15 хвилин, щоб вони розм'якшилися.

Крок 2

У чашу блендера викладіть фініки, волоські горіхи та какао. Влийте коньяк або воду, якщо ви не вживаєте алкоголь.

Крок 3

Дно та борти скляної або керамічної форми змастіть рослинною олією та викладіть у неї отриману суміш. Розрівняйте поверхню лопаткою та злегка утрамбуйте.

Крок 4

В окрему миску просійте какао. Розтопіть вершкове масло, залийте ним какао та швидко перемішайте до однорідності.

Крок 5

Додайте мед, ретельно розмішайте й вилийте у форму. Розрівняйте глазур лопаткою.

Крок 6

Приберіть готовий десерт у холодильник на 2 години, щоб він застиг.

Крок 7

Дістаньте десерт із холодильника, наріжте на порційні шматки. Прикрасьте за бажанням цілими фініками або половинками волоських горіхів і подавайте до чаю або кави.

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