Смачно й ефектно: шоколадний кекс із цілими грушами
Родзинка цього рецепта — дуже ефектна подача, а поєднання смаку запечених груш і шоколадного тіста не залишить байдужим жодного любителя домашньої випічки.
Для приготування цього шоколадного кексу використовуйте груші одного розміру, зі хвостиками і без ушкоджень, оскільки запікаються вони цілими. Потім готовий кекс розрізається на порції за плодоніжками, що виступають над поверхнею. Кількість продуктів, зазначена в рецепті, розрахована на форму для кексу розміром 22х11 см із високими бортиками (12 см). Рецептом шоколадного кексу з грушами поділився сайт Shef Donna.
Інгредієнти:
- груші середнього розміру — 3 шт.;
- вершкове масло — 120 г;
- цукор — 210 г;
- яйця великі — 2 шт.;
- пшеничне борошно — 140 г;
- какао порошок — 40 г;
- ванілін — на кінчику ножа;
- пекарський порошок — 3/4 чайної ложки;
- молоко або вершки — 2 ст. л.;
- сіль — дрібка;
- цукрова пудра — для прикрашання.
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Приготування
Крок 1
Заздалегідь дістаньте вершкове масло, щоб воно зігрілося до кімнатної температури та стало м'яким і легко розмішувалося ложкою. Щоб прискорити процес, можна нарізати масло кубиками, скласти в миску та поставити її в гарячу воду (але не в окріп, щоб масло на розтопилося).
Крок 2
Додайте до м'якого масла цукор, ванілін і дрібку солі. Розітріть до посвітління лопаткою або вінчиком.
Крок 3
Додайте в масло з цукром по одному яйця. Після додавання кожного яйця добре розтирайте масу до однорідності. Якщо суміш розшаровується, додайте чайну ложку борошна із загальної кількості.
Крок 4
Борошно просійте разом із какао та розпушувачем для тіста. Додайте його в масляно-яєчну суміш у два прийоми та швидко замісіть однорідне тісто. Вимішувати краще лопаткою або вінчиком, при використанні міксера кекс вийде більш тугим і збитим.
Крок 5
Додайте в тісто холодне молоко або рідкі нежирні вершки, щоб тісто стало рідкішим, і ще раз швидко перемішайте.
Крок 6
Форму для кексу змастіть вершковим маслом і обсипте борошном. Акуратно вилийте тісто у форму й обережно потрясіть, щоб поверхня стала рівною.
Крок 7
Груші помийте й витріть насухо. Втисніть їх у тісто вертикально, так щоб над поверхнею тіста залишилася майже половина висоти фруктів. Тісто в процесі випікання підніметься, і над поверхнею готового кекса залишаться стирчати тільки плодоніжки.
Крок 8
Розігрійте духовку до 155°C і випікайте кекс 50-60 хвилин. Готовність кексу перевіряйте дерев'яною паличкою. Для перевірки протикайте кекс шпажкою між грушами. Паличка має вийти сухою, без налиплого сирого тіста.
Крок 9
Готовий кекс дістаньте з форми гарячим і повністю остудіть на решітці.
Крок 10
Перед подачею посипте цукровою пудрою та розріжте на 6 частин: за плодоніжками та між ними, щоб у кожному шматочку опинилася половинка запеченої груші.
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