Вечеря італійських студентів: спагеті з тунцем за 15 хвилин (відео)
Паста з тунцем — це простий, бюджетний і швидкий варіант ситної вечері.
Пасту з тунцем легко приготує навіть той, хто ніколи не готував їжу самостійно. Можливо саме тому страва така популярна в італійських студентів. Утім шанувальники швидкого рецепта італійської пасти знайдуться і серед тих, хто багато працює і не може дозволити собі годинами возитися на кухні. Але якщо у вас є 15 хвилин на готування, сміливіше діставайте пачку спагеті та починайте готувати — у вас точно вийде смачно! Рецептом спагеті з тунцем поділився італійський шеф-кухар Марко Черветті.
Для приготування будь-якої італійської пасти вибирайте макарони з твердих сортів пшениці. Після варіння вони зберігають форму і не так злипаються. На упаковці таких макаронів має бути позначка про те, з якого борошна їх зроблено (група А, 1 класу, durum, пшениці твердих сортів або semolina di grano duro).
Інгредієнти:
- спагеті — 200 г;
- тунець у власному соку — 150 г;
- петрушка, гілочка — 30 г;
- олія рослинна — 50 мл;
- сіль — за смаком;
- вода — 2 літри
- чорний, червоний або білий перець — за смаком.
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Приготування
Крок 1
Вивчіть упаковку спагеті. На ній має бути інструкція з приготування із зазначенням сорту борошна, з якого зроблені макарони, і часу варіння.
Крок 2
Поставте на вогонь каструлю з підсоленою водою (на літр води додайте 1-2 щіпки солі). Накрийте її кришкою і дочекайтеся, коли вода закипить.
Крок 3
У киплячу воду опустіть спагеті. Не ламайте їх, навіть якщо вони не поміщаються в каструлю повністю. Через кілька секунд спагеті обм'якнуть і ви зможете їх повністю занурити у воду.
Крок 4
Коли спагеті повністю опинилися у воді, обережно перемішайте їх, щоб вони не прилипли до дна каструлі.
Крок 5
Варіть спагеті на середньому вогні без кришки, періодично помішуючи і не даючи кипіти дуже сильно, щоб вода не переливалася через край каструлі. Час варіння — мінус 1-2 хвилини від того часу, який вказано на упаковці. Так макарони вийдуть правильного ступеня готовності — al dente.
Крок 6
Коли закінчився час варіння, відкиньте спагеті на друшляк і дайте воді добре стекти. Потім поверніть макарони в каструлю, накрийте кришкою і залиште на кілька хвилин.
Крок 7
Поки макарони "відпочивають" після варіння, дрібно наріжте зелень і відкрийте банку консервованого тунця. Рибу викладіть у миску і поламайте виделкою на маленькі шматочки. Змішайте рибу із зеленню та рослинною олією. За бажанням додайте чорний, червоний або білий мелений перець, якщо любите гостру та пряну їжу.
Крок 8
Тепер візьміть каструлю за обидві ручки і, притримуючи кришку великими пальцями, сильно струсіть її кілька разів. Після такої маніпуляції ваші спагеті вже не злипнуться.
Крок 9
Розкладіть готові макарони по тарілках. Зверху викладіть тунець із зеленню і подавайте до столу.
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