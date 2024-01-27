Неймовірно смачно: рецепт грибного соте з пармезаном і часником

Грибне соте — це найкращий рецепт, коли вам потрібно швидко використати велику кількість грибів.

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Для рецепта грибного соте підійдуть будь-які гриби, які у вас є. Ця легка страва буде чудовим гарніром до м'яса, прекрасною підливою для каші або закускою, яку можна подати з тостами. Соте зі смажених грибів із часником і пармезаном буде смачним і в гарячому, і в холодному вигляді. Приготуйте на вечерю грибне соте, рецептом якого поділився сайт Shuba.

Інгредієнти:

печериці — 1 кг;

масло вершкове — 1 ст. л.;

часник — 4 зубчики;

орегано — за смаком;

мелений перець чилі — за смаком;

вершки — 1 склянка;

пармезан тертий — 0,5 склянки;

петрушка — 1 пучок;

сік лимона — 2 ст. л.;

коріандр, мускатний горіх, суміш спецій для грибів — за бажанням.

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Приготування

Крок 1

Промийте печериці під проточною водою і обсушіть їх на паперовому рушнику.

Крок 2

Наріжте гриби на пластинки або кубики, як вам більше подобається.

Крок 3

Розігрійте на середньому вогні сковороду, розтопіть на ній вершкове масло (за бажанням можна змішати з олією або повністю замінити на неї).

Крок 4

Викладіть гриби в розігріту олію і тушкуйте, поки не випарується весь сік, а гриби не стануть золотистими. Не забувайте періодично помішувати, щоб гриби не підгоріли, а рідина швидше випаровувалася.

Крок 5

Часник дрібно порубайте ножем або пропустіть через прес, додайте в сковорідку і перемішайте.

Крок 6

Додайте за смаком усі інші спеції, перемішайте та обсмажуйте гриби ще хвилину. Потім влийте вершки, ще раз перемішайте і додайте лимонний сік.

Крок 7

Пармезан натріть на тертці та додайте в сковороду. Готуйте помішуючи кілька хвилин, поки соус не загусне.

Крок 8

Спробуйте соус, посоліть і поперчіть за смаком. Ще раз перемішайте і вимкніть вогонь.

Крок 9

Перед подачею посипте соте дрібно нарізаною зеленню петрушки.

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