Неймовірно смачно: рецепт грибного соте з пармезаном і часником
Грибне соте — це найкращий рецепт, коли вам потрібно швидко використати велику кількість грибів.
Для рецепта грибного соте підійдуть будь-які гриби, які у вас є. Ця легка страва буде чудовим гарніром до м'яса, прекрасною підливою для каші або закускою, яку можна подати з тостами. Соте зі смажених грибів із часником і пармезаном буде смачним і в гарячому, і в холодному вигляді. Приготуйте на вечерю грибне соте, рецептом якого поділився сайт Shuba.
Інгредієнти:
- печериці — 1 кг;
- масло вершкове — 1 ст. л.;
- часник — 4 зубчики;
- орегано — за смаком;
- мелений перець чилі — за смаком;
- вершки — 1 склянка;
- пармезан тертий — 0,5 склянки;
- петрушка — 1 пучок;
- сік лимона — 2 ст. л.;
- коріандр, мускатний горіх, суміш спецій для грибів — за бажанням.
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Приготування
Крок 1
Промийте печериці під проточною водою і обсушіть їх на паперовому рушнику.
Крок 2
Наріжте гриби на пластинки або кубики, як вам більше подобається.
Крок 3
Розігрійте на середньому вогні сковороду, розтопіть на ній вершкове масло (за бажанням можна змішати з олією або повністю замінити на неї).
Крок 4
Викладіть гриби в розігріту олію і тушкуйте, поки не випарується весь сік, а гриби не стануть золотистими. Не забувайте періодично помішувати, щоб гриби не підгоріли, а рідина швидше випаровувалася.
Крок 5
Часник дрібно порубайте ножем або пропустіть через прес, додайте в сковорідку і перемішайте.
Крок 6
Додайте за смаком усі інші спеції, перемішайте та обсмажуйте гриби ще хвилину. Потім влийте вершки, ще раз перемішайте і додайте лимонний сік.
Крок 7
Пармезан натріть на тертці та додайте в сковороду. Готуйте помішуючи кілька хвилин, поки соус не загусне.
Крок 8
Спробуйте соус, посоліть і поперчіть за смаком. Ще раз перемішайте і вимкніть вогонь.
Крок 9
Перед подачею посипте соте дрібно нарізаною зеленню петрушки.
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