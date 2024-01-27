Можна просто закохатися! Рецепт італійського яблучного пирога з мигдальним борошном

Мигдальне борошно надає пирогу дивовижного горіхового присмаку, а додавання йогурту в тісто робить його дуже соковитим.

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Італійський пиріг Torta di mele наповнить дім ароматами яблук і кориці. Він ідеально підходить для чаювання, простий у приготуванні та надзвичайно смачний. Будьте готові до того, що ви просто закохаєтесь у цей яблучний пиріг, спробувавши перший шматочок. Рецептом яблучного пирога поділився сайт Shuba.

Для цього пирога найкраще підійдуть яблука зимових сортів Гренні Сміт або Голден — соковиті, хрусткі, які добре тримають форму під час запікання.

Інгредієнти

Для яблук:

масло вершкове — 20 г;

яблука — 6 шт;

цукор — 65 г;

кориця мелена — 0,5 ч. л.

Для пирога:

масло вершкове — 175 г;

цукор — 200 г;

яйця курячі — 4 шт;

борошно пшеничне — 300 г;

борошно мигдальне — 100 г;

розпушувач — 1 ч. л. з гіркою;

сода — 0,5 ч. л.;

кориця мелена — 0,5 ч. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

грецький йогурт — 300 г;

цукрова пудра — 2,5 ст. л.

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Приготування

Крок 1

Заздалегідь дістаньте з холодильника яйця і вершкове масло. Вони мають зігрітися до кімнатної температури.

Крок 2

Увімкніть духовку нагріватися до 180 градусів. Підготуйте скляну форму для випікання, оскільки пиріг краще подавати до столу прямо у формі. Змастіть форму вершковим маслом. Розмір форми — 23*33 см.

Крок 3

Яблука очистіть від шкірки та насіння і наріжте скибочками. Додайте до яблук цукор, корицю та перемішайте.

Крок 4

В окремій мисці збийте міксером вершкове масло з цукром до кремоподібної консистенції. На це піде близько 3 хвилин.

Крок 5

По одному додайте яйця в масло з цукром. Після додавання кожного яйця збивайте суміш до однорідного стану.

Крок 6

В іншу миску просійте пшеничне борошно з розпушувачем, додайте мигдалеве борошно, соду, корицю та сіль. Перемішайте сухі інгредієнти.

Крок 7

У масляно-яєчну суміш додайте борошняну і грубо перемішайте лопаткою. Влийте йогурт і швидко перемішайте до однорідності. Таке тісто не потрібно довго вимішувати, щоб пиріг не вийшов занадто щільним.

Крок 8

Викладіть на дно форми половину яблук рівномірним шаром. Зверху викладіть тісто і розрівняйте його лопаткою. Яблука, що залишилися, викладіть зверху рядами, колами або хаотично — зробіть так, як підказує ваш естетичний смак.

Крок 9

Відправте пиріг у духовку приблизно на годину. Якщо ваша духовка пече не дуже рівномірно, розверніть форму в середині випічки. Готовність пирога перевіряйте дерев'яною шпажкою — вона має виходити з пирога сухою, без налиплого сирого тіста.

Крок 10

Готовий яблучний пиріг поставте прямо у формі на решітку, щоб він швидше охолов. Через хвилин 10 посипте зверху цукровою пудрою. Якщо ви великий любитель кориці, можете додати її в посипку.

Крок 11

Остиглий пиріг подавайте просто у формі та нарізайте на порції вже на столі.

Італійський яблучний пиріг із мигдальним борошном Фото: Pixabay

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