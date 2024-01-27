Можна просто закохатися! Рецепт італійського яблучного пирога з мигдальним борошном
Мигдальне борошно надає пирогу дивовижного горіхового присмаку, а додавання йогурту в тісто робить його дуже соковитим.
Італійський пиріг Torta di mele наповнить дім ароматами яблук і кориці. Він ідеально підходить для чаювання, простий у приготуванні та надзвичайно смачний. Будьте готові до того, що ви просто закохаєтесь у цей яблучний пиріг, спробувавши перший шматочок. Рецептом яблучного пирога поділився сайт Shuba.
Для цього пирога найкраще підійдуть яблука зимових сортів Гренні Сміт або Голден — соковиті, хрусткі, які добре тримають форму під час запікання.
Інгредієнти
Для яблук:
- масло вершкове — 20 г;
- яблука — 6 шт;
- цукор — 65 г;
- кориця мелена — 0,5 ч. л.
Для пирога:
- масло вершкове — 175 г;
- цукор — 200 г;
- яйця курячі — 4 шт;
- борошно пшеничне — 300 г;
- борошно мигдальне — 100 г;
- розпушувач — 1 ч. л. з гіркою;
- сода — 0,5 ч. л.;
- кориця мелена — 0,5 ч. л.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- грецький йогурт — 300 г;
- цукрова пудра — 2,5 ст. л.
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Приготування
Крок 1
Заздалегідь дістаньте з холодильника яйця і вершкове масло. Вони мають зігрітися до кімнатної температури.
Крок 2
Увімкніть духовку нагріватися до 180 градусів. Підготуйте скляну форму для випікання, оскільки пиріг краще подавати до столу прямо у формі. Змастіть форму вершковим маслом. Розмір форми — 23*33 см.
Крок 3
Яблука очистіть від шкірки та насіння і наріжте скибочками. Додайте до яблук цукор, корицю та перемішайте.
Крок 4
В окремій мисці збийте міксером вершкове масло з цукром до кремоподібної консистенції. На це піде близько 3 хвилин.
Крок 5
По одному додайте яйця в масло з цукром. Після додавання кожного яйця збивайте суміш до однорідного стану.
Крок 6
В іншу миску просійте пшеничне борошно з розпушувачем, додайте мигдалеве борошно, соду, корицю та сіль. Перемішайте сухі інгредієнти.
Крок 7
У масляно-яєчну суміш додайте борошняну і грубо перемішайте лопаткою. Влийте йогурт і швидко перемішайте до однорідності. Таке тісто не потрібно довго вимішувати, щоб пиріг не вийшов занадто щільним.
Крок 8
Викладіть на дно форми половину яблук рівномірним шаром. Зверху викладіть тісто і розрівняйте його лопаткою. Яблука, що залишилися, викладіть зверху рядами, колами або хаотично — зробіть так, як підказує ваш естетичний смак.
Крок 9
Відправте пиріг у духовку приблизно на годину. Якщо ваша духовка пече не дуже рівномірно, розверніть форму в середині випічки. Готовність пирога перевіряйте дерев'яною шпажкою — вона має виходити з пирога сухою, без налиплого сирого тіста.
Крок 10
Готовий яблучний пиріг поставте прямо у формі на решітку, щоб він швидше охолов. Через хвилин 10 посипте зверху цукровою пудрою. Якщо ви великий любитель кориці, можете додати її в посипку.
Крок 11
Остиглий пиріг подавайте просто у формі та нарізайте на порції вже на столі.
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