Секрет чудового смаку: рецепт соковитих курячих котлет по-царськи
Котлети по-царськи варті кожної хвилини витраченого часу на їхнє приготування. Готуються вони з особливою добавкою до фаршу, яка робить їх дуже соковитими та ніжними, і в подвійному паніруванні.
Царські котлети — це не просто грудка обсмаженого фаршу. Це страва з ніжним смаком, якою ви насолоджуватиметеся та не пошкодуєте про витрачені зусилля. Рецептом котлет по-царськи поділився сайт Smachno.Ua.
Інгредієнти:
- фарш курячий — 650 г;
- вершкове масло — 100 г;
- хліб білий — 150 г;
- вершки рідкі — 3 ст. л.;
- яйця — 3 шт.;
- цибуля — 2 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- перець чорний мелений — 0,5 ч. л.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- рослинна олія — для смаження.
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Приготування
Крок 1
Цибулю наріжте півкільцями, часник пропустіть через прес. Обсмажте їх на олії до м'якості.
Крок 2
Зріжте скоринку з хліба. М'якуш замочіть у вершках, а скоринку розділіть на дві частини.
Крок 3
Одну частину скоринки наріжте кубиками та підсушіть у духовці до золотистого кольору. Потім подрібніть на крихту за допомогою качалки або в блендері.
Крок 4
Другу частину скоринки приберіть у морозилку на пів години, а потім натріть на тертці.
Крок 5
Фарш пропустіть через м'ясорубку разом із замоченим хлібом, цибулею та часником. Додайте сіль і чорний мелений перець.
Крок 6
Вимісіть фарш руками або в кухонному комбайні зі спеціальною насадкою для фаршу. Перекладіть фарш у щільний поліетиленовий пакет, відбийте об стіл і приберіть у холодильник на 20 хвилин.
Крок 7
Заморожене вершкове масло натріть на крупну тертку, додайте у фарш і швидко перемішайте. Фарш із маслом знову приберіть у холодильник ще хвилин на 10.
Крок 8
Яйця розбийте в миску та збийте вінчиком до однорідності.
Крок 9
Сформуйте з фаршу котлети й запаніруйте їх. Для цього занурте кожну котлету в яйце, потім обваляйте в хлібній крихті, знову занурте в яйце та запаніруйте в крихті із сухариків.
Крок 10
Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте котлети на сильному вогні до золотистої скоринки.
Крок 11
Розігрійте духовку до 200 градусів. Деко змастіть рослинною олією, викладіть на нього котлети. Запікайте котлети в духовці до готовності 20 хвилин.
Крок 12
Готові котлети подавайте гарячими з картопляним пюре, кашею, макаронами або овочевим салатом.
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