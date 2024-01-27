Секрет чудового смаку: рецепт соковитих курячих котлет по-царськи

Котлети по-царськи варті кожної хвилини витраченого часу на їхнє приготування. Готуються вони з особливою добавкою до фаршу, яка робить їх дуже соковитими та ніжними, і в подвійному паніруванні.

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Царські котлети — це не просто грудка обсмаженого фаршу. Це страва з ніжним смаком, якою ви насолоджуватиметеся та не пошкодуєте про витрачені зусилля. Рецептом котлет по-царськи поділився сайт Smachno.Ua.

Інгредієнти:

фарш курячий — 650 г;

вершкове масло — 100 г;

хліб білий — 150 г;

вершки рідкі — 3 ст. л.;

яйця — 3 шт.;

цибуля — 2 шт.;

часник — 2 зубчики;

перець чорний мелений — 0,5 ч. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

рослинна олія — для смаження.

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Приготування

Крок 1

Цибулю наріжте півкільцями, часник пропустіть через прес. Обсмажте їх на олії до м'якості.

Крок 2

Зріжте скоринку з хліба. М'якуш замочіть у вершках, а скоринку розділіть на дві частини.

Крок 3

Одну частину скоринки наріжте кубиками та підсушіть у духовці до золотистого кольору. Потім подрібніть на крихту за допомогою качалки або в блендері.

Крок 4

Другу частину скоринки приберіть у морозилку на пів години, а потім натріть на тертці.

Крок 5

Фарш пропустіть через м'ясорубку разом із замоченим хлібом, цибулею та часником. Додайте сіль і чорний мелений перець.

Крок 6

Вимісіть фарш руками або в кухонному комбайні зі спеціальною насадкою для фаршу. Перекладіть фарш у щільний поліетиленовий пакет, відбийте об стіл і приберіть у холодильник на 20 хвилин.

Крок 7

Заморожене вершкове масло натріть на крупну тертку, додайте у фарш і швидко перемішайте. Фарш із маслом знову приберіть у холодильник ще хвилин на 10.

Крок 8

Яйця розбийте в миску та збийте вінчиком до однорідності.

Крок 9

Сформуйте з фаршу котлети й запаніруйте їх. Для цього занурте кожну котлету в яйце, потім обваляйте в хлібній крихті, знову занурте в яйце та запаніруйте в крихті із сухариків.

Крок 10

Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте котлети на сильному вогні до золотистої скоринки.

Крок 11

Розігрійте духовку до 200 градусів. Деко змастіть рослинною олією, викладіть на нього котлети. Запікайте котлети в духовці до готовності 20 хвилин.

Крок 12

Готові котлети подавайте гарячими з картопляним пюре, кашею, макаронами або овочевим салатом.

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