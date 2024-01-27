Азу з куркою по-татарськи: смачна ситна страва за півгодини

Щоб потішити себе та близьких смачною стравою, вам знадобляться куряче філе, картопля, солоні огірки та півгодини вільного часу на готування.

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Азу — це ситна страва татарської кухні, яка готується дуже швидко і просто. Ніжне куряче філе і картопля, обсмажені до золотистої скоринки, та соус із помідорів і солодкого перцю — це дуже смачно! Рецептом азу по-татарськи поділився сайт Shef Donna.

Інгредієнти:

куряче філе — 450 г;

картопля — 600 г;

солоні огірки — 200 г;

цибуля — 100 г;

помідори — 300 г;

солодкий перець — 50 г;

борошно пшеничне або кукурудзяний крохмаль — 30 г;

червоний гострий перець — 0,5 ч. л.;

сіль, улюблені приправи — за смаком;

рослинна олія — для смаження;

свіжа зелень — для подачі.

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Приготування

Крок 1

Куряче філе наріжте великими шматочками. У пакет насипте борошно або крохмаль, туди ж покладіть курку. Закрийте пакет і добре його потрусіть, щоб шматочки запанірувалися.

Крок 2

Розігрійте глибоку пательню або сотейник з рослинною олією та обсмажте шматочки курки до золотистого кольору.

Крок 3

Помідори та солодкий перець подрібніть блендером у пюре. Замість свіжих овочів можна взяти заморожені або томатну й перцеву пасту. Якщо у вас немає ні перцю, ні перцевої пасти, додайте мелену паприку за смаком.

Крок 4

Цибулю наріжте дрібними кубиками і додайте в сковороду до курки та обсмажуйте кілька хвилин до прозорості цибулі.

Крок 5

Приправте за смаком сіллю, перцем та улюбленими спеціями. Додайте овочеве пюре або томатну пасту, добре перемішайте і готуйте ще 5-7 хвилин.

Крок 6

Солоні огірки (без оцту) наріжте кубиками. Додайте огірки до курки та перемішайте. Накрийте сковорідку кришкою, зменшіть вогонь, готуйте ще 10 хвилин і вимкніть вогонь.

Крок 7

Картоплю помийте, очистіть і наріжте соломкою. Промийте її в холодній воді та добре обсушіть паперовим рушником.

Крок 8

Обсмажте картоплю окремо у фритюрниці або в казані до золотистого кольору. Солити картоплю не потрібно.

Крок 9

Готову картоплю перекладіть у сковорідку до курки, перемішайте й одразу розкладайте по тарілках.

Крок 10

Перед подачею посипте азу дрібно нарізаною свіжою зеленню.

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