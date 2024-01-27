Азу з куркою по-татарськи: смачна ситна страва за півгодини
Щоб потішити себе та близьких смачною стравою, вам знадобляться куряче філе, картопля, солоні огірки та півгодини вільного часу на готування.
Азу — це ситна страва татарської кухні, яка готується дуже швидко і просто. Ніжне куряче філе і картопля, обсмажені до золотистої скоринки, та соус із помідорів і солодкого перцю — це дуже смачно! Рецептом азу по-татарськи поділився сайт Shef Donna.
Інгредієнти:
- куряче філе — 450 г;
- картопля — 600 г;
- солоні огірки — 200 г;
- цибуля — 100 г;
- помідори — 300 г;
- солодкий перець — 50 г;
- борошно пшеничне або кукурудзяний крохмаль — 30 г;
- червоний гострий перець — 0,5 ч. л.;
- сіль, улюблені приправи — за смаком;
- рослинна олія — для смаження;
- свіжа зелень — для подачі.
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Приготування
Крок 1
Куряче філе наріжте великими шматочками. У пакет насипте борошно або крохмаль, туди ж покладіть курку. Закрийте пакет і добре його потрусіть, щоб шматочки запанірувалися.
Крок 2
Розігрійте глибоку пательню або сотейник з рослинною олією та обсмажте шматочки курки до золотистого кольору.
Крок 3
Помідори та солодкий перець подрібніть блендером у пюре. Замість свіжих овочів можна взяти заморожені або томатну й перцеву пасту. Якщо у вас немає ні перцю, ні перцевої пасти, додайте мелену паприку за смаком.
Крок 4
Цибулю наріжте дрібними кубиками і додайте в сковороду до курки та обсмажуйте кілька хвилин до прозорості цибулі.
Крок 5
Приправте за смаком сіллю, перцем та улюбленими спеціями. Додайте овочеве пюре або томатну пасту, добре перемішайте і готуйте ще 5-7 хвилин.
Крок 6
Солоні огірки (без оцту) наріжте кубиками. Додайте огірки до курки та перемішайте. Накрийте сковорідку кришкою, зменшіть вогонь, готуйте ще 10 хвилин і вимкніть вогонь.
Крок 7
Картоплю помийте, очистіть і наріжте соломкою. Промийте її в холодній воді та добре обсушіть паперовим рушником.
Крок 8
Обсмажте картоплю окремо у фритюрниці або в казані до золотистого кольору. Солити картоплю не потрібно.
Крок 9
Готову картоплю перекладіть у сковорідку до курки, перемішайте й одразу розкладайте по тарілках.
Крок 10
Перед подачею посипте азу дрібно нарізаною свіжою зеленню.
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