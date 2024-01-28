Жінка позбулася важкого артриту без пігулок і лікарень: як їй це вдалося

Коли через артрит Пем Джохал ледве вставала з ліжка, то вирішила, що настав час щось змінювати, щоб не бути прикутою до інвалідного крісла. Вона вирішила почати з харчування.

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46-річна Пем Джохал із Саутгемптона, яка страждала на важкий ревматоїдний артрит, стверджує, що позбулася недуги, перейшовши на сироїдну веганську дієту, пише Daily Mail.

Жінка, яка виховує разом із 44-річним чоловіком Саймоном Пінкні п'ятирічного Генрі та шестирічну Джорджі, розповідає, що через хворобу вона інколи не могла підвестися з ліжка і не здатна була самостійно вийти з ванної. Від інвалідного крісла та подальших мук її врятувала повна відмова від м'яса та оброблених харчових продуктів.

Пем каже, що вперше почала експериментувати з майже повністю сирою фруктовою дієтою в березні 2020 року після того, як спробувала ліки та знеболювальне, які допомогли полегшити симптоми артриту.

"Кілька років тому я хворіла на ревматоїдний артрит і страждала до такої міри, що не могла нічого робити, навіть звичайні речі, які ми щодня приймаємо як належне. Мої суглоби швидко деформувалися, я не могла нормально користуватися руками", — згадує вона.

Пем Джохал любить випити на сніданок кавуновий сік Фото: SWNS

Вона стверджує, що після переходу на сироїдну веганську дієту її симптоми швидко зменшилися, і протягом шести місяців вона помітила різницю у своїй рухливості.

Через п'ять років вживання сирих фруктів і овочів у неї зникли всі симптоми артриту, запевняє Пем, і її життя знову стало повноцінним.

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Крім фруктів і овочів, жінка використовує трав'яні добавки, щоб додати у свій раціон ще більше поживних речовин, включно з насінням кропиви і коров'яком.

"Мені 46 років, і в мене немає жодної зморшки на обличчі та сивого волосся на голові", — хвалиться вона.

Пем Джохал знову радіє життю Фото: SWNS

На відміну від Пем, Саймон і їхні діти їдять найрізноманітніші продукти, ні в чому собі особливо не відмовляючи, але мати сімейства все ж закликає їх вживати більше фруктів.

У Facebook Джохал веде групу Rawpower, щоб допомогти іншим фрукторіанцям-початківцям почати свій шлях.

"Багато людей звертаються до мене, бо хочуть знати, як дотримуватися дієти. Я кажу людям, що це не дієта, це спосіб життя, це шлях довжиною в життя і зцілення. Я намагаюся навчити своїх дітей веганського способу життя, вони дивляться на маму і думають, що я приголомшлива. Люди мене підтримують, ніхто не заважає мені робити те, що я роблю, але вони кажуть, що я занадто худа або недостатньо їм. Такий спосіб життя може змусити вас почуватися ізольованим, якщо навколо вас немає людей, які теж роблять це, тому що їжа — це соціальна річ", — каже вона.

Раціон британки досить скромний. На сніданок вона вживає склянку кавунового соку з суперпродуктовою сумішшю з понад 20 фруктів і трав. На обід жінка традиційно їсть салат з авокадо, огірками, перцем, шпинатом, іноді з веганською фетою і заправкою з авокадо і лимона. На вечерю Пем віддає перевагу фруктам або порізаним огіркам.

Сироїдіння не схвалюється лікарями, які рекомендують збалансовану дієту, що включає широкий спектр продуктів у правильних пропорціях, проте Джохал впевнена у своєму виборі.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.

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