Чому жінки частіше за чоловіків страждають від головного болю — відповіді експертів

Головні болі можуть провокувати гормони, а також стрес, втома і недосипання, що більш характерно для жінок. Своєю чергою чоловіки частіше страждають на кластерні головні болі.

Related video

Жінки частіше страждають на головні болі, ніж чоловіки, повідомляє The New York Times із посиланням на національне опитування.

Людям поставили запитання, як сильно їх мучив головний біль в останні три місяці, і жінки майже втричі частіше відповідали, що він їх сильно турбував.

Одним з основних видів головного болю є мігрень. Вона характеризується помірною або сильною пульсацією, зазвичай на одному боці голови, і є однією з найчастіших причин страждань серед жінок віком від 15 до 49 років. Ці головні болі можуть тривати від чотирьох до 72 годин.

До статевого дозрівання хлопчики і дівчатка з однаковою ймовірністю страждають від мігрені, каже докторка Енн МакГрегор, фахівчиня з головного болю в Бартсі та Лондонській школі медицини і стоматології у Великій Британії. Але щойно настає статева зрілість, мігрені стають набагато поширенішими серед жінок і дівчаток.

З нею згодна і докторка Олена Павлович, неврологиня із Медичного коледжу Альберта Ейнштейна в Нью-Йорку.

За її словами, жінки вдвічі-втричі частіше, ніж чоловіки, страждають від мігрені, і цей тип головного болю зазвичай найсильніше уражає жінок у віці 30 років.

Одна з можливих причин цієї невідповідності полягає в тому, що жінки, як правило, повідомляють про більший стрес, чи то через "роботу, соціальні, чи то через сімейні" зобов'язання, каже Коллін М. ЛаГендро, сертифікована практикуюча медсестра в неврології в лікарні Northwestern Medicine Lake Forest Hospital.

Жінки також можуть спати менше, ніж чоловіки, через низку чинників: роботу, домашні клопоти, маленьких дітей, що спричиняє природну втому, яка й провокує головні болі.

Деякі мігрені можуть бути спричинені раптовими змінами рівня естрогену, який здебільшого виробляється яєчниками.

Жінки страждають на мігрені набагато частіше, ніж чоловіки Фото: Freepik

Читайте також:

Знеболювальне робить головні болі тільки сильнішими, — лікарі

Хочеться пити і болить голова: 6 побічних ефектів від надлишку солі в раціоні

Якщо мозок не відчуває болю, то чому ж болить голова: вчені дали свою відповідь

Наукові дослідження показали, що естроген відіграє важливу роль у розвитку мігрені, яка в період між статевим дозріванням і менопаузою набагато частіше трапляється у жінок, ніж у чоловіків.

"Для більш ніж половини жінок із мігренню початок і час мігрені пов'язані з гормональним фоном менструального циклу", — сказала докторка Павлович.

Багато жінок, наприклад, відчувають мігрені до і під час менструації, відразу після падіння рівня естрогену. Дослідження Павлович показало, що жінки, які страждають на мігрені, як правило, відчувають більш різке падіння рівня естрогену, ніж жінки, у яких цього немає.

Неясно, чому саме коливання рівня естрогену спричиняють мігрень, каже докторка МакГрегор. Естроген виконує важливі функції всередині мозку, тому гормональні зміни також мають спричиняти низку подій, кульмінацією яких є мігрень.

Жінки також часто відчувають мігрені під час вагітності, коли рівень естрогену має тенденцію підвищуватися і знижуватися. Вони мають тенденцію посилюватися під час перименопаузи, знову ж таки через коливання рівня естрогену. Але як тільки настає менопауза, рівень гормонів стабілізується, і багато жінок виявляють, що мігрені стають менш частими.

Інші головні болі та причини

Крім мігрені, жінки приблизно в півтора рази частіше, ніж чоловіки, відчувають головні болі напруги, від легкого до помірного ступеня, що уражають обидва боки голови. Вони неприємні, але зазвичай не виснажливі і можуть відчуватися так, ніби голову стискає туга пов'язка.

Незрозуміло, чому такий тип головного болю частіше трапляється у жінок, але стрес може зіграти свою роль. Деякі дослідження показують, що вони частіше виникають у жінок у дні, що передують менструації.

Своєю чергою чоловіки частіше, ніж жінки, відчувають кластерні головні болі — рідкісні, але надзвичайно болісні відчуття, які уражають тільки один бік голови і зазвичай виникають щодня або майже щодня протягом кількох тижнів або місяців. До них особливо схильні завзяті курці або любителі алкоголю.

Крім стресу, сну і гормонів, іншими причинами головного болю також можуть бути зневоднення, голод, зміни погоди, ліки і спиртне.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.

Читайте також:

Чому взимку часто болить голова: 4 найчастіші причини та варіанти, як собі допомогти

Чому від ковтка червоного вина розколюється голова: тисячолітню таємницю розгадано

Харчування і мігрень: 8 продуктів, які можуть спровокувати сильні головні болі