Оригінальні вареники з гречкою та кислою капустою: секрети закарпатської кухні

Рецепт вареників, у якому в начинці з'єднуються варена гречка та квашена капуста, традиційно готують на Закарпатті. Вийде дуже смачно і ситно, а для жителів інших регіонів України ще й дасть змогу урізноманітнити своє меню оригінальною і бюджетною стравою.

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Вареники — це культова страва і національне надбання українців, яка за популярністю сміливо може змагатися з борщем і галушками. Начинки для вареників можуть бути найрізноманітнішими і варіюються залежно від регіону. Рецептом вареників із гречкою та квашеною капустою, які готують на Закарпатті, поділився сайт Hyser.

Інгредієнти

Для тіста:

борошно — 320 г;

вода — 170 мл;

сода — 1/3 ч. л.;

олія соняшникова — 40 мл;

сіль — 0,5 ч. л.

Для начинки:

крупа гречана — 100 г;

капуста квашена — 200 г;

цибуля ріпчаста — 70 г;

олія соняшникова — 30 мл;

сіль — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком.

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Приготування

Крок 1

Гречку промийте, викладіть у каструлю та залийте склянкою води. Поставте на невеликий вогонь і варіть під кришкою до готовності та повного вбирання води. Готовій гречці дайте повністю охолонути.

Крок 2

Квашену капусту посічіть ножем, щоб не було занадто довгих шматочків — так зручніше буде їсти готові вареники.

Крок 3

Цибулю наріжте невеликими кубиками та обсмажте на олії до золотистого кольору.

Крок 4

Змішайте гречку, капусту та цибулю. За смаком додайте сіль і чорний мелений перець. Добре перемішайте начинку, щоб усі інгредієнти в ній рівномірно розподілилися.

Крок 5

Замісіть просте тісто з борошна, води, солі та рослинної олії. Тісто має вийти еластичним і не липнути до рук. Загорніть його в харчову плівку і залиште на столі "відпочивати" на 20 хвилин.

Крок 6

Стіл присипте борошном і розкачайте все тісто в тонкий пласт завтовшки 1-2 мм. Круглою вирубкою для тіста або тонкою склянкою виріжте з тіста кружечки. Залишки тіста зберіть у грудку, трохи помісіть руками, знову розкачайте і виріжте кружечки. Повторюйте процедуру, поки не витратите все тісто.

Крок 7

На середину кожного кружечка викладіть гіркою начинку, так, щоб вона не забруднила краї тіста. Ретельно защипніть краї вареника.

Якщо у вас на кухні сухо і спекотно, тісто може підсихати і погано защипуватися. У такому разі можна занурити палець у просту воду і змастити край вареника з одного боку. Так тісто легко і надійно склеїться і вареники не розваляться під час варіння.

Крок 8

Уже зліплені вареники викладайте на дошку, присипану борошном так, щоб вони не торкалися один одного. Якщо ви зліпили вареників більше, ніж потрібно на один раз, заморозьте їх прямо на дошці, а потім уже замерзлі пересипте в пакет для зберігання в морозилці.

Крок 9

Налийте в каструлю воду, додайте сіль і поставте на сильний вогонь. На кожен кілограм вареників вам знадобиться 2,5-3 літри води.

Крок 10

Коли вода закипить, викладіть у каструлю вареники й одразу помішайте, щоб вони не прилипли до дна. Дочекайтеся, коли вода закипить знову, зменшіть вогонь і варіть до готовності тіста. Зазвичай на це йде від 3 до 5 хвилин.

Якщо ви варите заморожені вареники, дістаньте їх із морозилки, перш ніж ставити воду на вогонь і розкладіть на дошці. Так вареники встигнуть трохи відтанути. Це потрібно для того, щоб у них не було температурного "шоку", коли ви відправите їх у каструлю, і вони не розтріснулися під час варіння.

Крок 11

Готові вареники з гречкою і квашеною капустою дістаньте з каструлі шумівкою, розкладіть по тарілках і одразу подавайте зі сметаною, шкварками і зеленою цибулею.

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