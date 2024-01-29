Рецепт дерунів за 15 хвилин

Для дерунів краще всього підійде картопля з високим вмістом крохмалю. Тоді вони в процесі смаження добре триматимуть форму.

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Український шеф-кухар Євген Клопотенко розповідає, як за 15 хвилин приготувати смачні деруни. Рецептом відомий ресторатор ділиться на своєму сайті.

ІНГРЕДІЄНТИ:

3-4 картоплини середньогорозміру (приблизно 300 г);

1 цибуля;

1 яйце;

1 ст. л. борошна;

сіль та перець до смаку;

5 ст. л. соняшникової олії для смаження;

сметана для подачі.

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Для початку чистимо 3-4 картоплини та цибулю. Ріжемо овочі на часточки та кладемо в чашу блендера.

До них додаємо яйце та перебиваємо до однорідної маси. Кладемо перебиту масу в миску, додавши до неї 1 ст. л. борошна, солимо та перчимо до смаку та одразу починаємо смажити майбутні деруни.

Для цього розігріваємо пательню із соняшниковою олією та столовою ложкою викладаємо картопляну масу. Смажимо з обох сторін до появи рум’яної скоринки. Викладаємо готові деруни на двошаровий паперовий рушник, аби забрати зайву олію. Подаємо готові деруни зі сметаною.

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