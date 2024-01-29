Чому не можна говорити "приймати участь" (відео)
Мовознавець турбується тим, щоб Україна говорила правильно. "Приймати" можна пологи, в партію, ліки.
Відомий філолог Олександр Авраменко розкрив одну з найпоширеніших помилок в українській мові. Про це педагог розповів у своєму експрес-уроці.
Мовознавець навів у приклад речення з помилковим вживання слова "приймає": "Команда з Рівного приймає участь у шаховому турнірі".
Олександр Авраменко наголосив, що "не приймає", а "бере".
"Приймати" можна пологи, в партію, ліки. А "брати" участь або "взяти" участь.
Відомий педагог турбується тим, щоб Україна говорила правильно.
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Олександр Авраменко — відомий педагог, філолог, дослідник і популяризатор української мови, письменник, літературознавець, теле- і радіоведучий. Відомий своїми книгами та експрес-уроками правильного використання української мови, у яких закликає викорінювати суржик.
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