З буряком: готуємо піцу в українському стилі
Піца – страва універсальна, її начинку можна робити різною. Головне для страви – це хороше тісто для основи та тягучий сир.
Український шеф-кухар Євген Клопотенко розповідає, як додати італійській піці українських ноток. Рецептом ресторатор ділиться на своєму сайті.
ІНГРЕДІЄНТИ
Для тіста:
- 300 г борошна;
- 200 мл кефіру;
- 4 ст. л. соняшникової олії;
- ½ ст. л. цукру;
- ½ ч. л. солі;
- ½ ст. л розпушувача.
Для начинки:
- 1 запечений буряк (невеликий);
- 100 г печериць;
- 200 г томатів у власному соку;
- 1 ст. л. орегано;
- 200 г домашньої ковбаси;
- 80 г сиру;
- 1 пучок щавлю;
- до смаку сіль і перець.
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Для початку вмикаємо духовку розігріватися до 260 градусів.
Тісто: мішаємо у великій ємності 300 г борошна, 200 мл кефіру, 4 ст. л. соняшникової олії, ½ ст. л. цукру, ½ ч. л. солі та ½ ст. л розпушувача. Замішуємо наше тісто.
Розкачуємо тісто в пласт завтовшки 5 мм. Викладаємо на пергамент і формуємо руками маленькі бортики.
Соус: мішаємо 200 г томатів у власному соку з 1 ст. л. сухого орегано. Цільні томати потрібно спочатку розімнути виделкою або порізати.
Додаємо соус до тіста, рівномірно розподіляючи його ложкою.
Розрізаємо 100 г печериць на чотири частини (якщо гриби завеликі – ріжемо на ще більшу кількість частин). Уже запечений буряк чистимо та ріжемо тонкими слайсами.
Кладемо шматочки печериць і буряк зверху на майбутню піцу.
Нарізаємо 200 г домашньої ковбаси тонкими кільцями та кладемо на тісто.
Беремо 80 г сиру та ріжемо тонкими скибочками.
Ставимо всі інгредієнти в розігріту до 260 градусів духовку на 8 хвилин. Тоді дістаємо піцу і кладемо зверху сир. Ставимо знову в духовку на 2 хвилини. Миємо щавель, сушимо рушником, забираючи зайву вологу, відриваємо довгі стебла та кладемо на піцу.
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