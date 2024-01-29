З буряком: готуємо піцу в українському стилі

Піца – страва універсальна, її начинку можна робити різною. Головне для страви – це хороше тісто для основи та тягучий сир.

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ІНГРЕДІЄНТИ

Для тіста:

300 г борошна;

200 мл кефіру;

4 ст. л. соняшникової олії;

½ ст. л. цукру;

½ ч. л. солі;

½ ст. л розпушувача.

Для начинки:

1 запечений буряк (невеликий);

100 г печериць;

200 г томатів у власному соку;

1 ст. л. орегано;

200 г домашньої ковбаси;

80 г сиру;

1 пучок щавлю;

до смаку сіль і перець.

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Для початку вмикаємо духовку розігріватися до 260 градусів.

Тісто: мішаємо у великій ємності 300 г борошна, 200 мл кефіру, 4 ст. л. соняшникової олії, ½ ст. л. цукру, ½ ч. л. солі та ½ ст. л розпушувача. Замішуємо наше тісто.

Розкачуємо тісто в пласт завтовшки 5 мм. Викладаємо на пергамент і формуємо руками маленькі бортики.

Соус: мішаємо 200 г томатів у власному соку з 1 ст. л. сухого орегано. Цільні томати потрібно спочатку розімнути виделкою або порізати.

Додаємо соус до тіста, рівномірно розподіляючи його ложкою.

Розрізаємо 100 г печериць на чотири частини (якщо гриби завеликі – ріжемо на ще більшу кількість частин). Уже запечений буряк чистимо та ріжемо тонкими слайсами.

Кладемо шматочки печериць і буряк зверху на майбутню піцу.

Нарізаємо 200 г домашньої ковбаси тонкими кільцями та кладемо на тісто.

Беремо 80 г сиру та ріжемо тонкими скибочками.

Ставимо всі інгредієнти в розігріту до 260 градусів духовку на 8 хвилин. Тоді дістаємо піцу і кладемо зверху сир. Ставимо знову в духовку на 2 хвилини. Миємо щавель, сушимо рушником, забираючи зайву вологу, відриваємо довгі стебла та кладемо на піцу.

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