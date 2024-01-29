8 видів горіхів та насіння, які повернуть шкірі молодість і сяйво

Шкіра, немов дзеркало, відображає стан нашого здоров'я, тому дбати про неї потрібно не тільки за допомогою засобів для догляду, а й за допомогою продуктів харчування. Горіхи є джерелом поживних речовин, які можуть творити дива з вашою шкірою.

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Темні кола під очима, набряки, зморшки, заломи, тьмяна шкіра — те, що викликає занепокоєння у будь-якої жінки, особливо після 40 років. Крім процесу старіння, на шкіру можуть впливати такі чинники, як забруднення навколишнього середовища, вплив сонця, стрес і нездоровий спосіб життя. Ви не можете уникнути цього повністю, але можете мінімізувати шкоду, додавши до свого раціону горіхи і насіння для сяючої шкіри. Про це пише Health Shots.

Горіхи та насіння сприяють сяйву шкіри завдяки багатому складу поживних речовин. Насичені незамінними жирними кислотами, такими як омега-3 і омега-6, вони зберігають шкіру зволоженою і підвищують еластичність, надаючи каві свіжості. Ці продукти також містять вітамін Е, який діє як потужний антиоксидант, захищаючи шкіру від окислювального стресу та передчасного старіння. Крім того, такі мінерали, як цинк, відіграють вирішальну роль у виробленні колагену, покращують тон шкіри і знижують ризик появи прищів.

Мигдаль

Фото: Pixabay

Мигдаль є багатим джерелом вітаміну Е, антиоксиданту, який допомагає захистити шкіру від окисного стресу, спричиненого вільними радикалами. Вітамін Е також підтримує вироблення колагену, підвищуючи еластичність шкіри. Крім того, мигдаль містить біотин, який сприяє здоров'ю шкіри, підтримуючи регенерацію клітин. "Мигдаль також може зменшити зморшки, заломи та гіперпігментацію шкіри", — каже дієтологиня Рія Десаї.

Волоські горіхи

Жирні кислоти омега-3 і поліненасичені жирні кислоти, що містяться у волоських горіхах, сприяють здоров'ю шкіри, зменшуючи запалення і зморшки. Волоські горіхи також містять цинк, який необхідний для підтримання гладкості шкіри та запобігання прищам. Крім того, комплекс вітамінів групи B, присутній у волоських горіхах, допомагає зволожувати шкіру і зменшувати зморшки.

Бразильський горіх

Фото: Pixabay

"Бразильські горіхи є чудовим джерелом селену, мінералу з антиоксидантними властивостями. Селен відіграє життєво важливу роль у захисті шкіри від ультрафіолетового випромінювання і підтримці загальної еластичності шкіри", — пояснює Десаї. Включення бразильських горіхів до свого раціону може сприяти більш молодому і сяючому кольору обличчя.

Насіння чіа

Насіння чіа багате на жирні кислоти омега-3, які відомі своїми протизапальними властивостями. Ці жирні кислоти допомагають підтримувати бар'єрну функцію шкіри, запобігаючи зневодненню і забезпечуючи здоровий колір обличчя. Насіння чіа також є хорошим джерелом цинку, мінералу, який підтримує вироблення колагену і загоєння ран. Усі ці переваги насіння чіа можуть зробити вашу шкіру сяючою.

Насіння льону

Насіння льону, ще одне чудове джерело жирних кислот омега-3, вони допомагають зменшити запалення і зберегти шкіру зволоженою та еластичною. Лляне насіння також містить лігнани, сполуки з антиоксидантними властивостями, які можуть допомогти захистити шкіру від пошкоджень.

Насіння соняшнику

Фото: Freepik

Насіння соняшнику багате на вітамін Е — антиоксидант, який допомагає нейтралізувати вільні радикали і захистити шкіру від шкідливого впливу навколишнього середовища. Десаї каже: "Вітамін Е також підвищує еластичність шкіри, зменшуючи появу зморшок. Крім того, насіння соняшнику містить мідь, яка підтримує вироблення меланіну, сприяючи здоровому тону шкіри".

Гарбузове насіння

Гарбузове насіння є хорошим джерелом цинку, який підтримує імунну систему і сприяє загоєнню ран, що робить його корисним для людей зі шкірою, схильною до акне. Це насіння також містить антиоксиданти, такі як вітамін Е, які сприяють загальному захисту шкіри.

Кунжут

Фото: Freepik

Насіння кунжуту багате на цинк, важливий мінерал для здоров'я шкіри. Цинк допомагає регулювати вироблення шкірного сала, що робить кунжут корисним для людей із жирною або схильною до акне шкірою. Крім того, насіння кунжуту містить сезамол, сполуку з антиоксидантними властивостями, яка може допомогти захистити шкіру від ультрафіолетового випромінювання.

Дієтолог рекомендує включати до свого раціону різноманітні горіхи та насіння як перекус рано вранці або ввечері, до 30 г на день. Це забезпечить низку необхідних поживних речовин, які допоможуть вам підтримувати шкіру зволоженою і сяючою.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.

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