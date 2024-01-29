Гарне волосся: найкращі дні для стрижки та фарбування в лютому 2024 року

Від дати стрижки залежить не тільки те, наскільки якісною буде зачіска чи стійким колір. Важливо пам'ятати, що число впливає і на ваш психологічний стан, імунітет та інші сфери.

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Якщо ви плануєте в лютому змінити зачіску, пофарбувати волосся або наростити його, у вас залишилося ще кілька днів до того, щоб вибрати оптимальну дату. Ведичні астрологи Олексій і Ганна Суханови вже визначили найкращі числа для походу до перукаря і найнесприятливіші.

Чому так важливо вибрати правильну дату для стрижки?

Згідно з ведичною астрологією, якщо людина хоче, щоб усі її дії приносили позитивні результати, необхідно робити їх на зростаючий Місяць. Тому ті, хто бажає мати здорове гарне волосся, вдалу стрижку або стійкий колір після фарбування, мають обирати дати на Місяці, що зростає, тобто відповідний Місячний день.

Голова — це центр свідомості та психологічної енергії людини. В астрології Джйотіш, голова — це уособлення першого астрологічного дому в натальній карті людини.

Перший дім — це наше здоров'я, самопочуття, психологічний стан, життєва сила, ми як особистість. Це також наше его, наше тіло. Перший дім показує, як ми проектуємо себе в зовнішньому світі, і як ми взаємодіємо з людьми. Перший дім — це наше внутрішнє самовідчуття себе. Він пов'язаний з нашим призначенням, реакцією на нас з боку живої і не живої природи.

Тому, підстригаючи волосся, ми чинимо дію на всі сфери, якими опікується перший дім.

Неправильно обраний для маніпуляцій із волоссям день може вплинути на імунітет людини, її психологічний тонус і навіть привернути в життя не дуже приємні події.

Естетика і краса стрижки залежатимуть від положення Венери загалом на цей момент і від ваших річних астрологічних періодів.

Сприятливі дні для походу до перукаря в лютому: 15, 18, 21.

Несприятливі дні: 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 27.

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