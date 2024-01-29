Звідки в кухні береться харчова міль: джерело, про яке мало хто знає (відео)

Міль, потрапивши в кухню, дуже швидко потрапляє на інші продукти, псуючи їх і відкладаючи там личинки. Тому, приходячи з магазину, необхідно ретельно оглядати пакети з крупами та іншими продуктами.

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Харчова міль — явище, яке псує не тільки продукти на кухні, включно з крупами, борошном, сухофруктами, горіхами і спеціями, а й настрій господині. Зіткнувшись із проблемою, кожен намагається не тільки перебрати і викинути все, де завелися комахи, а й знайти джерело цієї зарази. Експертка зі швидкої та смачної їжі, амбасадорка проєкту Джеймі Олівера в Україні Дар'я Дорошкевич у себе в Instagram показала, як міль може потрапити до вашої оселі. Зазначимо, що про такий шлях зараження багато хто навіть не замислювався.

За її словами, не так давно в неї з'явилася харчова міль. Вона довго шукала причину, оскільки ніколи не купує багато круп, а ті, що є, зберігає в скляному посуді, закритому кришками.

"Я довго думала, перебирала всі свої запаси і нарешті знайшла причину. Якщо ви купуєте борошно або крупи в паперових упаковках, будь ласка, приходьте додому й одразу їх відкривайте, бо міль часто буває на згинах пакетів із борошном. Саме на згинах паперових пакетів міль часто відкладає своїх лялечок. Потім ми приносимо їх додому і маємо проблему", — розповіла авторка відео.

Героїня ролика додала, що в цьому немає провини виробників та магазинів.

"Це нормальні природні процеси. Міль, як і будь-яка інша комаха, хоче розмножуватися", — підсумувала Дорошкевич.

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