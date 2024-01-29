Одна вправа, яка допоможе зменшити біль під час місячних
Біль під час місячних, також відомих як менструація, являється нормальним явищем для багатьох жінок. Цей біль називається менструальними болями або дисменореєю. Він може супроводжуватися гострим або тупим болем у нижній частині живота, спині або ногах. У цей період жінки звикли користуватися знеболюючими, щоб якомога швидше позбутися неприємного симптому.
Однак, мало хто знає, що є спеціальні фізичні вправи, які здатні покращити самопочуття під час місячних. Тренер Сергій Фальштинський показав одну вправу, яка може допомогти позбутися болю в животі.
Крок 1
Сідаємо піджавши ліву ногу, а праву витягнувши вздовж.
Крок 2
Пальцями рук зміщаємо шкіру пупка вліво.
Крок 3
Хребет повертаємо вправо.
Крок 4
Робимо вдих 5 секунд.
Крок 5
Все повітря видихаємо.
Крок 6
На видиху робимо 10 поворотів вправо.
Читайте також:
Забудьте про втому в шиї — 3 прості вправи, які можна виконувати навіть сидячи в офісі
10 причин, чому ви прокидаєтеся вранці з головним болем
5 ознак "тихого" серцевого нападу: на що обов'язково слід звертати увагу
Як правильно робити вправу дивіться на відео нижче
Крім фізичних вправ існують народні методи, які здатні покращити самопочуття жінки в критичні дні.
Зокрема, часто рекомендують скористатися допомогою теплих предметів. Наприклад, можна покласти теплу грілку або гарячу пляшку на живіт. Цей варіант може допомогти заспокоїти м'язи і зменшити біль.
Не забувайте про масаж. Ніжні масажні рухи у місці болю також можуть допомогти.
Деякі жінки відчувають полегшення від споживання деяких жарених або солодких продуктів, таких як чорний шоколад або банани.
Крім цього, деякі трав'яні чаї, такі як чай з каркаде або зі зв'язкою чайних трав, можуть допомогти заспокоїти біль під час місячних.
Виконання легких фізичних вправ або йоги також здатні поліпшити кровообіг і зменшити біль.
Важливо пам'ятати, що ці методи можуть принести полегшення, але не є засобом лікування. Якщо біль посилюється і не дає нормально жити рекомендуємо звернутися до фахівця для консультації та лікування.
Читайте також:
Чому жінки частіше за чоловіків страждають від головного болю — відповіді експертів
Вправа, яка за 10 хвилин зніме біль у попереку
Легка вправа, яка допоможе позбутися головного болю — знадобиться всього лише 3 хвилини
Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.