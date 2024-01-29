Ідеальна основа для тортів: як приготувати пишний бісквіт

Якщо ви шукаєте рецепт, який підійде для приготування будь-якого швидкого та легкого десерту, то цей бісквіт точно вам підійде. І приготувати його дуже просто.

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Коли ви хочете приготувати торт, ви часто не знаєте, з чого почати. Ось чому вам варто запам'ятати цей рецепт ідеальної основи для будь-якого торта. Оскільки це базовий рецепт, ви можете час від часу модифікувати його залежно від того, що є у вас удома (шоколадна крихта, кокосова стружка, сухофрукти) або того, що пропонує сезон (яблука, груші тощо). Коротше кажучи, цей бісквіт може перетворитися на будь-який торт за вашим бажанням. Рецептом поділилися на сайті Primo Chef.

Бісквіт

Інгредієнти:

300 г борошна сорту;

4 яйця;

250 г цукру;

150 г молока;

130 г рослинної олії;

1 пакетик розпушувача.

Щоб приготувати такий бісквіт, почніть з того, що розбийте яйця в миску і збийте їх електричним віночком разом із цукром, доки вони не стануть легкими і пишними.

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По одній ложці додавайте просіяне борошно з розпушувачем, чергуючи з молоком і маслом. Не потрібно бути надто точним, просто не додавайте всі інгредієнти одразу.

Коли у вас вийде однорідна суміш, вилийте її в обрану форму, змащену олією і посипану борошном або застелену папером для випічки.

Бісквіт готується за температури 180°C, але час приготування варіюється залежно від обраної форми: від 35 до 55 хвилин. Перевіряйте готовність зубочисткою.

А далі цей готовий бісквіт ви можете урізноманітнити за своїм бажанням. Замініть 50 г борошна гірким какао, кокосовим борошном, мигдальним борошном або іншим борошном на ваш вибір, щоб щоразу отримувати різні аромати та консистенції.

Додайте шоколадну стружку, цедру лимона, лайма чи апельсина або ванільний екстракт, щоб отримати простий, але ароматний бісквіт.

Перетворіть його на фруктовий десерт, поєднавши нарізані шматочками сезонні фрукти. Вибирайте стиглі, але тверді, щоб не зіпсувати якість десерту. Також пам'ятайте, що торти з фруктами готуються довше.

Замініть молоко апельсиновим або яблучним соком чи простою водою, щоб десерт став ще легшим.

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