Як в домашніх умовах приготувати популярну та корисну приправу з часнику

Сухий часник, або як його ще називають порошковий часник — відома та досить популярна приправа, яка отримується в результаті термічної обробки. Цей продукт має інтенсивний аромат і гострий смак часнику, але в стислій формі. Сухий часник зазвичай використовується як приправа для надання аромату та смаку різним стравам, включаючи м'ясо, овочі, супи, соуси та маринади. Він також може бути використаний як добавка до домашнього хліба, салатів і навіть напоїв.

Related video

Частіше за все цей вид приправи, так він більш відомий, купують в магазині. Однак, вам варто знати, що ця супер смачна, пікантна та корисна приправа з легкістю готується вдома. Домашній часниковий порошок не просто простий у приготуванні, а й набагато ароматніший, ніж магазинний. Як приготувати сушений часник вдома розповіла блогерка Misilla.

Якщо ви виростити багато часнику, або бачите, що куплений часник почав псуватися це відмінний спосіб його зберегти.

Спосіб приготування

Крок 1

Промийте часник у воді та позбудьтеся брудних частинок. Далі при кімнатній температурі просушіть часник.

Крок 2

Далі часник разом зі шкіркою відправте в блендер та перебийте в пюре.

Крок 3

На форму для запікання, або форму харчового дегідратора застеліть пергаментний папір та викладіть отриману суміш рівномірно розподіливши її по поверхні.

Крок 4

За допомогою харчового деградатора висушіть часник при температурі 145 градусів протягом 6 годин. Якщо замість деградатора ви використовуєте духовку, тоді встановіть найнижчу температуру та відправте часник запікатися на 1,5 чи 2 години.

Крок 5

Після готовності розламайте сухий корж з часнику на частинки та знову відправте в блендер. Перебийте до порошкової маси і перемістіть у герметичну ємність. Зберігайте в темному, сухому та прохолодному місці. Цей домашній часниковий порошок найкраще використовувати протягом року. Після цього якість повільно знижуватиметься.

Читайте також:

Боротьба з залисинами: лікування в домашніх умовах

Про що розкажуть холодні ноги

Одна вправа, яка допоможе зменшити біль під час місячних

Як приготувати сухий часник вдома. Покрокова інструкція на відео нижче

Сухий часник має безліч корисних властивості, такі як антимікробні та протизапальні, а також здатність підвищити імунітет. Все це робить його популярним продуктом у кулінарії та здоровому способі життя.

Корисні властивості сухого часнику

Сухий часник є концентрованим джерелом аліцину, активної речовини, яка має антибактеріальні, противірусні, протизапальні та антиоксидантні властивості. Саме тому сухий часник добре впливає на зміцнення імунної системи. Аліцин, який знаходиться у часнику, може підтримувати здоров'я імунної системи та допомогти боротися зі захворюваннями.

Крім цього сухий часник впливає на покращення роботи серцево-судинної системи. Сухий часник може підтримувати здоров'я серця та судин, знижуючи рівень холестерину і кров'яний тиск.

Сухий часник також має антибактеріальні властивості, які можуть допомогти у боротьбі з різними видами інфекцій, включаючи респіраторні інфекції та шкірні проблеми.

Крім цього, часник містить антиоксиданти, які допомагають боротися зі стресом оксидативного походження і захищати клітини від пошкоджень.

Важливо зазначити, що сухий часник не є "чудо засобом" і не є замінником лікарських препаратів чи самостійним способом лікування.

Читайте також:

Які продукти треба їсти, щоб мати сяюче волосся

Справа не у віці: трихологиня розповіла, від чого залежить поява сивого волосся

Догляд за волоссям: як часто треба мити голову