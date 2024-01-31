Мрія ласуна: тістечко Мурашник із багатою європейською історією
Приготуйте тістечко Мурашник за мотивами простого, але дуже смачного торта, який раніше вміла готувати практично кожна господиня.
Якщо ви прибрали зі свого зошита з рецептами торт Мурашник як пережиток радянського минулого, настав час повернути його і відновити справедливість, адже ця мрія ласунів прийшла до нас із європейської кухні. Рецептом тістечка поділився сайт "Просторецепти".
В Австрії Мурашник відомий як Штраубен, у Німеччині та Бельгії — Штребле, у Швейцарії та Ліхтенштейні — Штрюблі, у Словенії — Фланцаті, в Італії — Страболі, у Швеції — Траттака, а у Фінляндії готують аналогічний торт Тіппалейпя.
І навіть в Індії є схожий десерт, який називається Джалебі.
Інгредієнти
Для тіста:
- борошно — 180 г;
- вершкове масло — 100 г;
- жирна сметана — 50 г;
- розпушувач для тіста — 1 ч. л.;
- сіль — дрібка.
Для крему:
- вершкове масло — 100 г;
- варене згущене молоко — 380 г;
- ром або ромова есенція — за бажанням.
Для декору:
- шоколад — за смаком;
- декоративна цукрова посипка — за бажанням.
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Приготування
Крок 1
Заздалегідь дістаньте масло з холодильника, щоб воно зігрілося до кімнатної температури і стало м'яким.
Крок 2
Змішайте розм'якшене вершкове масло для тіста зі сметаною і сіллю до однорідності.
Крок 3
Просійте борошно разом із розпушувачем, додайте в масляну суміш і замісіть тісто.
Крок 4
Готове тісто загорніть у харчову плівку і приберіть у морозилку на годину.
Крок 5
Розігрійте духовку до 190°C у режимі "верх-низ-конвекція". Деко застеліть силіконовим килимком або папером для випічки.
Крок 6
Замерзле тісто натріть на крупній тертці або пропустіть через м'ясорубку прямо на пергамент, щоб за можливістю не чіпати його руками і щоб смужки, ця своєрідна "вермішель" з тіста, не злипалися.
Крок 7
Поставте деко в духовку на 10-15 хвилин. Основа для торта має стати красивого золотисто-коричневого кольору.
Крок 8
Готову основу остудіть на решітці прямо в деку.
Крок 9
Розм'якшене вершкове масло для крему збийте в пишну масу, поки вона не стане білою. Потім по ложці додавайте варене згущене молоко і продовжуйте збивати, поки крем не стане однорідним. За бажанням разом з останньою порцією згущеного молока можна додати трохи рому або 1-2 краплі ромової есенції — так десерт буде ще смачнішим і ароматнішим.
Крок 10
Основу для торта поламайте на шматочки та викладіть у миску з кремом. Добре перемішайте і розкладіть по формах.
Ви можете використовувати будь-які форми, які вам подобаються, але класичний рецепт десерту передбачає викладати його гіркою. Для формування міні-мурашників підійдуть келихи для мартіні або лікерні чарки правильної конусоподібної форми з вузьким денцем.
Щоб легко витягнути готовий десерт із форми, застеліть її пакетом або харчовою плівкою, викладіть у неї основу з кремом і злегка утрамбуйте.
Крок 11
Приберіть тістечка у формах у холодильник на годину. Коли тістечка застигнуть, дістаньте їх із форми, викладіть на блюдо для подачі та прикрасьте тертим або розтопленим шоколадом і декоративною цукровою посипкою.
Крок 12
До подачі приберіть страву з тістечками в холодильник ще хоча б на півгодини.
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