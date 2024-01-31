Мрія ласуна: тістечко Мурашник із багатою європейською історією

Приготуйте тістечко Мурашник за мотивами простого, але дуже смачного торта, який раніше вміла готувати практично кожна господиня.

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Якщо ви прибрали зі свого зошита з рецептами торт Мурашник як пережиток радянського минулого, настав час повернути його і відновити справедливість, адже ця мрія ласунів прийшла до нас із європейської кухні. Рецептом тістечка поділився сайт "Просторецепти".

В Австрії Мурашник відомий як Штраубен, у Німеччині та Бельгії — Штребле, у Швейцарії та Ліхтенштейні — Штрюблі, у Словенії — Фланцаті, в Італії — Страболі, у Швеції — Траттака, а у Фінляндії готують аналогічний торт Тіппалейпя.

І навіть в Індії є схожий десерт, який називається Джалебі.

Інгредієнти

Для тіста:

борошно — 180 г;

вершкове масло — 100 г;

жирна сметана — 50 г;

розпушувач для тіста — 1 ч. л.;

сіль — дрібка.

Для крему:

вершкове масло — 100 г;

варене згущене молоко — 380 г;

ром або ромова есенція — за бажанням.

Для декору:

шоколад — за смаком;

декоративна цукрова посипка — за бажанням.

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Приготування

Крок 1

Заздалегідь дістаньте масло з холодильника, щоб воно зігрілося до кімнатної температури і стало м'яким.

Крок 2

Змішайте розм'якшене вершкове масло для тіста зі сметаною і сіллю до однорідності.

Крок 3

Просійте борошно разом із розпушувачем, додайте в масляну суміш і замісіть тісто.

Крок 4

Готове тісто загорніть у харчову плівку і приберіть у морозилку на годину.

Крок 5

Розігрійте духовку до 190°C у режимі "верх-низ-конвекція". Деко застеліть силіконовим килимком або папером для випічки.

Крок 6

Замерзле тісто натріть на крупній тертці або пропустіть через м'ясорубку прямо на пергамент, щоб за можливістю не чіпати його руками і щоб смужки, ця своєрідна "вермішель" з тіста, не злипалися.

Крок 7

Поставте деко в духовку на 10-15 хвилин. Основа для торта має стати красивого золотисто-коричневого кольору.

Крок 8

Готову основу остудіть на решітці прямо в деку.

Крок 9

Розм'якшене вершкове масло для крему збийте в пишну масу, поки вона не стане білою. Потім по ложці додавайте варене згущене молоко і продовжуйте збивати, поки крем не стане однорідним. За бажанням разом з останньою порцією згущеного молока можна додати трохи рому або 1-2 краплі ромової есенції — так десерт буде ще смачнішим і ароматнішим.

Крок 10

Основу для торта поламайте на шматочки та викладіть у миску з кремом. Добре перемішайте і розкладіть по формах.

Ви можете використовувати будь-які форми, які вам подобаються, але класичний рецепт десерту передбачає викладати його гіркою. Для формування міні-мурашників підійдуть келихи для мартіні або лікерні чарки правильної конусоподібної форми з вузьким денцем.

Щоб легко витягнути готовий десерт із форми, застеліть її пакетом або харчовою плівкою, викладіть у неї основу з кремом і злегка утрамбуйте.

Крок 11

Приберіть тістечка у формах у холодильник на годину. Коли тістечка застигнуть, дістаньте їх із форми, викладіть на блюдо для подачі та прикрасьте тертим або розтопленим шоколадом і декоративною цукровою посипкою.

Крок 12

До подачі приберіть страву з тістечками в холодильник ще хоча б на півгодини.

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