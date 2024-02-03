Нут із грибами у вершковому соусі: рецепт для ситної сімейної вечері

Якщо ви шукаєте ідею для оригінальної ситної вечері без м'яса, нут із печерицями та вершками — це те, що потрібно.

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Нут із грибами, тушкований у вершках — чудова ідея для ситної сімейної вечері. Страва виходить дуже смачною і соковитою, а спеції та свіжа зелень надають їй неповторного аромату. Готується нут із грибами просто і швидко, потрібно тільки заздалегідь замочити його, а потім відварити до готовності. На всі інші операції у вас піде близько півгодини. Рецептом нуту з грибами поділився сайт "ЯБ Поїла".

Для цього рецепта можна взяти будь-які інші гриби. Якщо ви використовуєте лісові сушені гриби, їх теж потрібно попередньо замочити і відварити до готовності.

Інгредієнти:

нут — 1 склянка;

печериці — 550 г;

цибуля ріпчаста — 2 шт;

вершки жирні — 250 мл;

часник сушений — 1 ч. л.

кмин мелений — 0.5 ч. л.;

цукор — 2 ч. л.;

сіль — 1 ч. л. + щіпка для нуту;

олія рослинна — для смаження;

кріп — для подачі.

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Приготування

Крок 1

Уранці залийте нут холодною водою і залиште за кімнатної температури. Через 8 годин злийте воду, додайте чистої холодної води і поставте на вогонь варитися до готовності. На це піде близько години залежно від сорту нуту. Одразу солити воду, в якій вариться нут, не потрібно, інакше він буде жорстким.

Крок 2

Поки вариться нут, наріжте цибулю дрібними кубиками та обсмажте на сковороді з невеликою кількістю рослинної олії. За кілька хвилин додайте 0,5 чайної ложки солі, весь цукор і обсмажте цибулю до золотистого кольору, періодично помішуючи.

Крок 3

Гриби наріжте на невеликі шматочки, додайте до цибулі й одразу всипте сіль, що залишилася. Готуйте на середньому вогні, поки грибний сік не випарується.

Крок 4

Коли нут буде практично готовий, додайте у воду дрібку солі та варіть ще хвилин 5. Потім зніміть каструлю з вогню і злийте воду.

Крок 5

Готовий нут додайте в сковорідку до грибів і цибулі, перемішайте і залийте вершками.

Крок 6

Додайте в сковорідку часник і кмин, перемішайте і накрийте кришкою. Трохи зменшіть вогонь і готуйте ще приблизно 10 хвилин.

Крок 7

Готову страву розкладіть по тарілках, посипте свіжою нарізаною зеленню і подавайте до столу. Приємного апетиту!

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