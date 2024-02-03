Котлети по-данськи з крекерами: простий рецепт зі свинячого фаршу
Приготуйте котлети за цим рецептом і вже за півгодини на вашому столі буде смачний і ситний обід.
Котлети по-данськи готують дуже просто і виходять надзвичайно смачними. А секрет дуже простий — додайте у фарш цибулеві крекери. Рецептом котлет поділився сайт Shef Donna.
Рецепт розрахований на 4 котлети.
Інгредієнти:
- фарш зі свинини — 250 г;
- цибуля — 60 г;
- крекери з цибулею — 40 г;
- молоко — 40 мл;
- яйце — 1 шт;
- сіль, перець, мускатний горіх — за смаком;
- рослинна олія — для смаження.
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Приготування
Крок 1
Підготуйте фарш. Якщо у вас нежирна свинина, додайте трошки сала. Фарш має бути холодним, тому перш ніж почати готувати, приберіть його на півгодини в холодильник.
Крок 2
Цибулю наріжте якомога дрібніше і додайте до фаршу.
Крок 3
Цибулеві крекери подрібніть у ступці на крихту і теж додайте до фаршу.
Крок 4
Влийте у фарш холодне молоко, додайте сіль і спеції за смаком.
Крок 5
Яйце збовтайте виделкою в маленькій мисочці, щоб розійшовся жовток. Додайте у фарш і добре вимісіть.
Крок 6
Розділіть фарш на 4 частини, зліпіть кульки, потім надайте їм форму шайби завтовшки близько 2 см.
Крок 7
Розігрійте сковороду з невеликою кількістю рослинної олії. Обсмажте котлети по 4 хвилини з кожного боку до рум'яної скоринки.
Крок 8
Накрийте сковорідку кришкою, зменшіть вогонь до мінімуму і готуйте ще 4-5 хвилин, щоб котлети добре просмажилися всередині.
Довести котлети до готовності можна також поставивши їх на 7 хвилин у гарячу духовку або на 10 хвилин у пароварку.
Крок 9
Подавайте котлети по-датськи з картопляним пюре та солоними огірками.
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