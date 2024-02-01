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Кіш із беконом і сиром: рецепт французької страви на сніданок або вечерю

кіш, запіканка, страва
Фото: tasteofhome.com | Кіш із беконом і сиром

Чудовий кіш стане зіркою вашого столу. Він досить простий у приготуванні та дуже ситний, завдяки чому завоював свою популярність.

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Кіш з беконом, сиром і зеленою цибулею — це чудова французька страва, яка чудово підійде як для сніданку, так і для вечері. Повітряне тісто, ароматна начинка — справжня насолода для гурманів, повідомляє Taste of Home.

Інгредієнти:

  • листкове тісто — 1 упаковка;
  • бекон — 150 г;
  • твердий сир (наприклад, Чеддер) — 100 г;
  • зелена цибуля — 1 пучок;
  • яйця — 4 шт;
  • вершки (20-30%) — 200 мл;
  • мускатний горіх — дрібка;
  • сіль, перець — за смаком.

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Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180°C.
  2. Розкачайте листкове тісто і покладіть у форму для запікання, зробіть бортики.
  3. Проткніть тісто виделкою в декількох місцях і запечіть "наосліп" близько 10 хвилин.
  4. Бекон наріжте невеликими шматочками й обсмажте до хрусткого стану.
  5. Зелену цибулю дрібно наріжте. Твердий сир натріть на крупній тертці.
  6. На попередньо підготовлене тісто викладіть обсмажений бекон.
  7. Зверху розподіліть зелену цибулю і посипте тертим сиром.
  8. У мисці збийте яйця з вершками. Додайте мускатний горіх, сіль і перець.
  9. Ретельно перемішайте. Залийте суміш яєць і вершків на начинку в тісті.
  10. Поставте форму в духовку і запікайте близько 25-30 хвилин, поки заливка не застигне.

Кіш із беконом, сиром і зеленою цибулею готовий! Подавайте його теплим або остиглим.

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