Кіш із беконом і сиром: рецепт французької страви на сніданок або вечерю

Чудовий кіш стане зіркою вашого столу. Він досить простий у приготуванні та дуже ситний, завдяки чому завоював свою популярність.

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Кіш з беконом, сиром і зеленою цибулею — це чудова французька страва, яка чудово підійде як для сніданку, так і для вечері. Повітряне тісто, ароматна начинка — справжня насолода для гурманів, повідомляє Taste of Home.

Інгредієнти:

листкове тісто — 1 упаковка;

бекон — 150 г;

твердий сир (наприклад, Чеддер) — 100 г;

зелена цибуля — 1 пучок;

яйця — 4 шт;

вершки (20-30%) — 200 мл;

мускатний горіх — дрібка;

сіль, перець — за смаком.

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Приготування:

Розігрійте духовку до 180°C. Розкачайте листкове тісто і покладіть у форму для запікання, зробіть бортики. Проткніть тісто виделкою в декількох місцях і запечіть "наосліп" близько 10 хвилин. Бекон наріжте невеликими шматочками й обсмажте до хрусткого стану. Зелену цибулю дрібно наріжте. Твердий сир натріть на крупній тертці. На попередньо підготовлене тісто викладіть обсмажений бекон. Зверху розподіліть зелену цибулю і посипте тертим сиром. У мисці збийте яйця з вершками. Додайте мускатний горіх, сіль і перець. Ретельно перемішайте. Залийте суміш яєць і вершків на начинку в тісті. Поставте форму в духовку і запікайте близько 25-30 хвилин, поки заливка не застигне.

Кіш із беконом, сиром і зеленою цибулею готовий! Подавайте його теплим або остиглим.

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