Що категорично не можна змивати в раковину: не всі господині це знають

Будьте уважні до того, що ви змиваєте в раковину. Пам'ятайте, що деякі речі можуть призвести до дорогого ремонту і негативно позначаться на екології.

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Скидання відходів у раковину здається легким і зручним способом позбутися сміття. Однак, не всі знають, що деякі речі можуть серйозно нашкодити не тільки вашій сантехніці, а й навколишньому середовищу, повідомляє УНІАН.

Розглянемо, що категорично не можна змивати в раковину:

1. Кавова гуща.

Кавова гуща може накопичуватися в трубах, утворюючи засмічення.

2. Жири та олії.

Жирні речовини застигають у трубах, створюючи перешкоди для води.

3. Овочеві та фруктові шкірки.

Тонкі шкірки можуть легко застрявати в сливі, спричиняючи засмічення.

4. Ліки.

Змивання ліків призводить до їх потрапляння у водні системи, що може нашкодити водній флорі та фауні.

5. Будівельні матеріали.

Пісок, цемент та інші будівельні матеріали можуть затвердіти в трубах.

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6. Крупи та макаронні вироби.

Ці продукти розширюються у воді й можуть спричинити засмічення.

7. Паперові рушники та вологі серветки.

Незважаючи на те, що вони здаються такими, що розкладаються, вони можуть створити серйозні засмічення.

8. Фарби та розчинники.

Хімічні речовини у фарбах можуть завдати шкоди водному середовищу.

9. Яєчна шкаралупа.

Дрібні частинки шкаралупи здатні накопичуватися в трубах.

10. Волосся.

Волосся утворює грудки, які можуть заблокувати водовідведення.

Завжди краще викидати тверді відходи у відро для сміття і поводитися з рідкими відходами з розумом. Ваш вибір може допомогти зберегти ваш будинок і навколишнє середовище в безпеці.

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