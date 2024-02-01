Яблучний пиріг на манці: простий рецепт домашньої випічки

Яблучний пиріг ідеально підходить для частування в холодні зимові вечори. Подавайте його теплим із чашкою ароматного чаю або кави.

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Яблука є в кожному домі і це чудовий привід спекти ароматний пиріг. Додавання манки надає випічці особливої текстури і робить її більш ситною. Спробуйте цей простий рецепт домашнього яблучного пирога з манкою, пише Say7.

Інгредієнти:

яблука — 4 середніх;

цукор — 150 г;

борошно — 150 г;

манна крупа — 100 г;

розпушувач тіста — 1 ч.л.;

яйця — 3 шт;

вершкове масло — 100 г;

ванільний цукор — 1 пакетик;

кориця — за смаком;

сіль — щіпка.

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Приготування:

Крок 1. Почніть із підготовки яблук. Очистіть їх від шкірки, видаліть серцевину і наріжте тонкими скибочками. Посипте яблука корицею та ванільним цукром.

Крок 2. У мисці змішайте борошно, манну крупу, цукор, розпушувач і дрібку солі.

Крок 3. В іншій мисці збийте яйця до пишності. Додайте розтоплене вершкове масло і добре перемішайте.

Крок 4. З'єднайте сухі інгредієнти з яєчною сумішшю. Тісто має вийти густим.

Крок 5. Викладіть половину тіста в змащену маслом форму. Зверху рівномірно розподіліть яблучні скибочки.

Крок 6. Потім накрийте яблука тістом, що залишилося.

Крок 7. Випікайте пиріг у попередньо розігрітій до 180°C духовці близько 40 хвилин до золотистої скоринки.

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