Малиново-мигдалеві смужки: простий рецепт ароматного печива

Пісочне печиво чудово поєднується з чашкою ароматного чаю або кави. Подавайте печиво остиглим, прикрасивши зверху цукровою пудрою для більшої вишуканості.

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Пісочне печиво з малиною та мигдалем — це вишукане та смачне частування, що ідеально підходить для домашнього чаювання. Хрустка текстура, яскравий смак малини й аромат мигдалю роблять це печиво незабутнім. Спробуйте приготувати його за цим простим рецептом, пише Taste of Home.

Інгредієнти:

борошно пшеничне — 200 г;

вершкове масло — 100 г;

цукрова пудра — 80 г;

яйце (жовток) — 1 шт.;

малина (свіжа, заморожена або варення) — 100 г;

мигдаль (пластівці) — 50 г;

ванільний екстракт — 1 ч. л.;

сіль — дрібка.

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Приготування:

Крок 1. Змішайте борошно, сіль і цукрову пудру. Додайте м'яке вершкове масло та замісіть розсипчасте тісто.

Крок 2. Вбийте в тісто жовток, мигдальні пластівці та ванільний екстракт, замісіть однорідне пісочне тісто.

Крок 3. Розкачайте тісто в пласт завтовшки близько 5 мм. Наріжте тісто на смужки шириною близько 2 см.

Крок 4. Використовуючи дерев'яну ручку ложки, зробіть заглиблення в центрі кожного прямокутника. На кожну смужку тіста викладіть по кілька ягід малини або трохи малинового варення.

Крок 5. Випікайте печиво в попередньо розігрітій до 180°C духовці протягом 15-20 хвилин до золотистого кольору.

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