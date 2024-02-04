Топ 6 домашніх лайфаків, які не працюють: серед них є небезпечні

Експериментувати з домашніми лайфхаками може бути кумедно, але важливо пам'ятати, що не всі з них ефективні. У деяких випадках краще вдатися до традиційних методів або звернутися до фахівців.

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В епоху інтернету ми часто стикаємося з різними порадами по господарству, які обіцяють спростити наше життя. Однак не всі з них ефективні, і деякі можуть навіть нашкодити, повідомляє Ivona.

Популярні домашні лайфхаки, які насправді не працюють:

1. Плита й автомобільний віск.

На різних форумах можна знайти десятки порад, як зробити так, щоб кухонна поверхня забруднювалася не так швидко. Серед них є й досить небезпечна, застосовувати яку суворо не рекомендується. Особливі умільці розповідають, що плиту можна натерти автомобільним воском. Ніколи не робіть цього. По-перше, це пожежонебезпечно. По-друге, випаровування регулярно проникатимуть у їжу в процесі приготування та можуть призвести до токсичного отруєння.

2. Видалення подряпин із меблів горіхом.

Порада використовувати волоський горіх для приховування подряпин на дерев'яних меблях може працювати тільки на дуже поверхневих пошкодженнях. Для глибших подряпин цей метод виявиться марним.

3. Відбілювання зубів содою.

Регулярне використання соди для відбілювання зубів може пошкодити емаль і призвести до збільшення чутливості зубів. Ефективне та безпечне відбілювання краще довірити професіоналам.

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4. Прибирання за допомогою оцту й харчової соди.

Змішування оцту з харчовою содою призводить до хімічної реакції, але для прибирання це поєднання неефективне. У результаті реакції утворюється вода з невеликою кількістю солі, що не сприяє глибокому чищенню.

5. Заморожування джинсів для знищення бактерій.

Цей лайфхак не знищує всі бактерії та не позбавляє плям чи запахів. Краще дотримуватися традиційного прання.

6. "Золоті" яйця.

Якщо сире яйце ретельно збовтати в шкаралупі та зварити, то яйце стане рівномірного жовтого, золотистого кольору. До правди цей спосіб не має жодного стосунку. Хоч би як ви трясли його, сили рук буде недостатньо, щоб рівномірно перемішати жовток і білок усередині шкаралупи.

Перш ніж використовувати популярні поради, варто проявити критичне мислення та перевірити дію лайфхака на якійсь маленькій ділянці.

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