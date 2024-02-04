Луїзіанські м'ясні пиріжки: рецепт смачної випічки з листкового тіста

Пиріжки з м'ясом — це справжній кулінарний шедевр, який привнесе нотки південної американської кухні до вашого дому. Спробуйте й насолоджуйтеся кожним шматочком.

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Відкрийте для себе смак Луїзіани з цими апетитними пиріжками з листкового тіста з м'ясною начинкою. Ці пиріжки ідеально підійдуть як для сімейної вечері, так і для святкового столу, пише Taste of Home.

Інгредієнти:

листкове тісто — 500 г;

фарш м'ясний (змішаний) — 400 г;

цибуля ріпчаста (дрібно нарізана) — 1 штука;

часник (подрібнений) — 2 зубчики;

болгарський перець (дрібно нарізаний) — 1 штука;

томатна паста — 2 ст. ложки;

каєнський перець — ½ чайної ложки;

чебрець сушений — 1 чайна ложка;

сіль, чорний мелений перець — до смаку;

яйце (для змащування) — 1 штука.

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Приготування:

Крок 1. Начинка: на середньому вогні обсмажте м'ясний фарш до готовності. Додайте цибулю та часник, смажте до м'якості цибулі. Введіть болгарський перець, томатну пасту, каєнський перець і чебрець. Тушкуйте все разом близько 5 хвилин. Посоліть і поперчіть до смаку. Залиште начинку остигати.

Крок 2. Формування пиріжків: розігрійте духовку до 200°C. Розкачайте листкове тісто й наріжте на квадрати розміром приблизно 12x12 см.

На одну половину кожного квадрата викладіть начинку, залишаючи краї вільними. Змастіть краї тіста збитим яйцем і закрийте пиріжки, защипуючи краї виделкою. Змастіть верх пиріжків збитим яйцем і зробіть кілька проколів виделкою.

Крок 3. Випікання: випікайте пиріжки в духовці близько 15-20 хвилин до золотистого кольору. Подавайте гарячими, прикрасивши зеленню за бажанням.

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