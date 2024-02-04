Луїзіанські м'ясні пиріжки: рецепт смачної випічки з листкового тіста
Пиріжки з м'ясом — це справжній кулінарний шедевр, який привнесе нотки південної американської кухні до вашого дому. Спробуйте й насолоджуйтеся кожним шматочком.
Відкрийте для себе смак Луїзіани з цими апетитними пиріжками з листкового тіста з м'ясною начинкою. Ці пиріжки ідеально підійдуть як для сімейної вечері, так і для святкового столу, пише Taste of Home.
Інгредієнти:
- листкове тісто — 500 г;
- фарш м'ясний (змішаний) — 400 г;
- цибуля ріпчаста (дрібно нарізана) — 1 штука;
- часник (подрібнений) — 2 зубчики;
- болгарський перець (дрібно нарізаний) — 1 штука;
- томатна паста — 2 ст. ложки;
- каєнський перець — ½ чайної ложки;
- чебрець сушений — 1 чайна ложка;
- сіль, чорний мелений перець — до смаку;
- яйце (для змащування) — 1 штука.
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Приготування:
Крок 1. Начинка: на середньому вогні обсмажте м'ясний фарш до готовності. Додайте цибулю та часник, смажте до м'якості цибулі. Введіть болгарський перець, томатну пасту, каєнський перець і чебрець. Тушкуйте все разом близько 5 хвилин. Посоліть і поперчіть до смаку. Залиште начинку остигати.
Крок 2. Формування пиріжків: розігрійте духовку до 200°C. Розкачайте листкове тісто й наріжте на квадрати розміром приблизно 12x12 см.
На одну половину кожного квадрата викладіть начинку, залишаючи краї вільними. Змастіть краї тіста збитим яйцем і закрийте пиріжки, защипуючи краї виделкою. Змастіть верх пиріжків збитим яйцем і зробіть кілька проколів виделкою.
Крок 3. Випікання: випікайте пиріжки в духовці близько 15-20 хвилин до золотистого кольору. Подавайте гарячими, прикрасивши зеленню за бажанням.
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