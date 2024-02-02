Картопля в беконі з сиром: смачний обід за годину

Вибирайте для цього рецепта картоплю однакового розміру з тонкою гладкою шкіркою, оскільки запікається вона неочищеною.

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Якщо ви любите картоплю, але всі відомі вам рецепти вже набридли, є чудовий спосіб приготувати її по-новому і здивувати своїх близьких оригінальною і дуже смачною стравою. Картопля з начинкою з сиру, сметани і зелені, в хрусткій обгортці з бекону готується дуже легко і просто. Оригінальним рецептом запеченої картоплі поділився сайт "ЯБ Поїла".

Інгредієнти:

картопля — 4 шт. великих;

бекон — 150 г (8 скибочок);

сир твердий — 200 г;

сметана — 2 ст. л.;

цибуля зелена — половина пучка;

сіль — за смаком.

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Приготування

Крок 1

Картоплю великого розміру добре помийте зі щіткою, оскільки вона буде запікатися в шкірці. Вибирайте для цього рецепта бульби однакового розміру, щоб вони приготувалися одночасно.

Крок 2

Розігрійте духовку до 200°C. Кожну картоплину надріжте неглибоко в кількох місцях і загорніть у фольгу.

Крок 3

Підготовлені картоплини викладіть на деко або решітку і запечіть у духовці близько 20 хвилин. Час запікання залежить від сорту та розміру картоплі.

Крок 4

Наріжте цибулю дрібними кубиками, сир натріть на дрібну або середню тертку. Відкладіть 40-50 г тертого сиру окремо.

Крок 5

Дрібно наріжте пір'я зеленої цибулі. Викладіть у глибоку миску сметану, додайте до неї більшу частину сиру та зелену цибулю, посоліть за смаком.

Крок 6

Дістаньте картоплю з духовки та зніміть фольгу. Ножем зріжте з кожної бульби верхівки з двох боків. З одного боку зробіть заглиблення для начинки за допомогою ложки або гострого ножа.

Крок 7

Деко змастіть рослинною олією або застеліть силіконовим килимком чи пергаментом. Нагрівання духовки зменшіть до 180°C.

Крок 8

У зроблені заглиблення покладіть начинку, оберніть кожну картоплину двома скибочками бекону і закріпіть конструкцію зубочистками.

Крок 9

Поставте картоплю вертикально на деко на відстані одна від одної і відправте в духовку на півгодини.

Крок 10

Дістаньте деко з духовки, посипте картоплю зверху сиром, що залишився, і запікайте ще хвилин 10-15 до утворення хрусткої сирної скоринки.

Крок 11

Готову картоплю в беконі з начинкою подавайте до столу гарячою. За бажанням посипте перед подачею дрібно нарізаною зеленою цибулею або іншою свіжою зеленню.

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