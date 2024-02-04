Морквяно-апельсиновий пиріг із сиропом: простий рецепт із доступних продуктів
Морквяно-апельсиновий пиріг — це ідеальне поєднання смаків і ароматів. Цей десерт прикрасить будь-який стіл і, безсумнівно, стане одним із ваших улюблених ласощів.
Ароматний морквяно-апельсиновий пиріг із сиропом не лише смачний, а й сповнений соковитістю й ніжністю, які потішать кожного любителя солодощів, пише Say7.
Інгредієнти
Для тіста:
- морква (терта) — 2 склянки;
- борошно — 1,5 склянки;
- цукор — 1 склянка;
- рослинна олія — ½ склянки;
- яйця — 3 штуки;
- апельсинова цедра — 2 ст. ложки;
- сік апельсина — ½ склянки;
- розпушувач тіста — 1 ч. ложка;
- сода — ½ ч. ложки;
- кориця — 1 ч. ложка;
- сіль — дрібка.
Для сиропу:
- цукор — ½ склянки;
- вода — ½ склянки;
- сік апельсина — ¼ склянки;
- лимонний сік — 1 ст. ложка.
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Приготування
Крок 1. Підготовка тіста.
У глибокій мисці змішайте терту моркву, апельсинову цедру та сік. Додайте рослинну олію, яйця та ретельно перемішайте. В іншій мисці з'єднайте борошно, цукор, розпушувач, соду, корицю та сіль. Перемішайте сухі інгредієнти. З'єднайте суху та вологу суміші, акуратно перемішуючи до однорідної консистенції.
Крок 2. Випічка.
Розігрійте духовку до 180°C. Форму для випічки змастіть олією та посипте борошном. Вилийте тісто у форму та випікайте близько 40 хвилин до золотистої скоринки.
Крок 3. Сироп.
У каструлі змішайте цукор, воду, апельсиновий і лимонний соки. Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і варіть 5 хвилин. Просочення пирога: готовий пиріг проколіть виделкою та рівномірно полийте гарячим сиропом. Залиште пиріг охолонути протягом 10 хвилин, потім подавайте до столу.
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