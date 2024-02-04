Лінгвіні з пармезаном, базиліком і свіжими помідорами: рецепт простої та ароматної вечері
Лінгвіні з сиром і помідорами подавайте гарячим, одразу після приготування, для збереження максимального смаку й аромату.
Шанувальники італійської кухні оцінять цей смачний і легкий рецепт лінгвіні з пармезаном, свіжими помідорами та базиліком. Страва вражає своєю простотою приготування та неповторним смаком. Ця паста — ідеальний вибір для швидкої, але вишуканої вечері. Яскравий смак свіжих помідорів у поєднанні з ароматним базиліком і ніжним пармезаном створює справжню гастрономічну насолоду, повідомляє Taste of Home.
Інгредієнти:
- лінгвіні — 300 г;
- свіжі помідори — 4 шт.;
- пармезан — 100 г;
- свіжий базилік — невеликий пучок;
- оливкова олія — 3 столові ложки;
- часник — 2 зубчики;
- сіль і свіжомелений чорний перець — до смаку.
Читайте також:
Тушкований хек з овочами: простий рецепт на кожен день
Риба, запечена з картоплею: рецепт легкої та дуже смачної вечері
Смачна вечеря за півгодини: філе минтая в лаваші з соусом
Приготування:
- Помідори наріжте невеликими кубиками. Базилік дрібно порубайте. Часник подрібніть. Пармезан натріть на великій тертці.
- У великій каструлі закип'ятіть воду, додайте сіль. Варіть лінгвіні до стану аль денте (згідно з інструкцією на упаковці). Злийте воду, залишивши трохи рідини для соусу.
- На сковороді розігрійте оливкову олію. Додайте часник і смажте до золотистого кольору. Потім додайте нарізані помідори, тушкуйте на середньому вогні 5 хвилин. Посоліть і поперчіть до смаку.
- Додайте лінгвіні до соусу на сковороді. Добре перемішайте, щоб паста покрилася соусом. За необхідності додайте трохи води, у якій варилася паста, для соковитості.
- Перед подачею посипте страву свіжим базиліком і натертим пармезаном.
Поради:
- Щоб страва вийшла ароматнішою, можна додати трохи свіжого томатного пюре або кілька крапель бальзамічного оцту.
- Для пікантності додайте дрібку сушеного чилі або часникового порошку.
Читайте також:
Намазка для бутербродів із тунцем та авокадо
Гарячі бутерброди з шинкою, сиром і томатами