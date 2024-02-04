Суп із грибами, томатами та перловкою: ароматний, густий і зігрівальний

Подавайте грибний суп гарячим, прикрашеним свіжою зеленню. Він чудово поєднується зі свіжим хрустким хлібом або грінками.

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Ароматний і ситний суп із грибами, томатами та перловкою — справжнє задоволення для поціновувачів грибних страв. Перловка надає йому особливої текстури, а поєднання грибів і томатів створює неймовірно багатий смак. Це ідеальний рецепт для сімейної вечері в холодні вечори, повідомляє Say7.

Інгредієнти:

гриби (шиїтаке або печериці) — 300 г;

томати — 3 шт.;

перловка — 1 склянка;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

часник — 2 зубчики;

овочевий бульйон — 2 літри;

вершкове масло — 2 столові ложки;

сушений чебрець — 1 чайна ложка;

сіль, перець — до смаку.

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Приготування:

Гриби наріжте невеликими шматочками. Томати ошпарте окропом, зніміть шкірку та наріжте кубиками. Цибулю та моркву дрібно наріжте, часник подрібніть. Перловку ретельно промийте й замочіть у воді на 30 хвилин, потім злийте воду. У каструлі розтопіть вершкове масло. Додайте цибулю та моркву, обсмажте до м'якості. Потім додайте часник і чебрець, смажте ще 1-2 хвилини. До овочів додайте гриби й обсмажуйте, поки вся рідина не випарується. Додайте томати та перловку, перемішайте. Залийте овочевий бульйон, доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь і тушкуйте під кришкою 30-40 хвилин, поки перловка не стане м'якою. Спробуйте суп на сіль і перець, за необхідності додайте спеції за смаком.

Поради:

Якщо хочете насиченішого смаку, можете додати трохи копченого бекону або курячого філе. Для вегетаріанської версії супу використовуйте тільки овочевий бульйон і виключіть бекон.

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