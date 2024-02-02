Свинячі відбивні в яблучному клярі: незвичайний варіант знайомої страви
Якщо ви не знаєте, чим здивувати та порадувати своїх близьких, приготуйте відбивні за новим рецептом із яблуками. Усе робиться дуже просто та швидко.
Відбивні зі свинини в клярі з яблуками виходять дуже ніжними з тонким фруктовим ароматом і легкою кислинкою. Смажаться вони не складніше за звичайні відбивні, тож із приготуванням впорається будь-яка господиня. Рецептом відбивних зі свинини в яблучному клярі поділився сайт Hyser.
Інгредієнти:
- свинина (биток) — 300 г;
- яблуко кисло-солодке — 1 шт;
- яйце — 1 шт;
- борошно пшеничне — 40 г;
- олія рослинна — 50-60 мл;
- базилік сушений мелений — 0,5 ч. л.;
- сіль — 1/4 ч. л.
- перець чорний мелений — за смаком.
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Приготування
Крок 1
Свинину наріжте пластинами завтовшки близько 1 см. Кухонним молотком відбийте кожен шматочок із двох боків, приправте м'ясо за смаком сіллю та перцем.
Крок 2
Яблуко очистіть від шкірки, розріжте на чотири частини та видаліть серцевину. Натріть яблуко на дрібній тертці або подрібніть у блендері на пюре.
Крок 3
Підготовлені відбивні складіть у миску, додайте туди яблучне пюре і рівномірно розподіліть його між шматочками м'яса. Накрийте миску плівкою і відправте в холодильник маринуватися на півгодини.
Крок 4
Яйце збийте вінчиком до пишної піни. Відбивні перекладіть на тарілку без яблучного пюре, а яблучну масу, що залишилася, додайте до яєць і перемішайте вінчиком.
Крок 5
У яблучно-яєчну суміш всипте борошно, додайте базилік і дрібку чорного меленого перцю. Ретельно перемішайте вінчиком до однорідності. Консистенція отриманого кляру має бути схожа на густу сметану.
Крок 6
Розігрійте сковороду з рослинною олією. Кожен шматочок м'яса вмочіть у кляр, дайте надлишку кляру стекти назад у миску 2-3 секунди і викладіть відбивну на сковороду.
Крок 7
Зменшіть вогонь і обсмажуйте відбивні з двох боків до красивого золотисто-коричневого кольору.
Крок 8
Подавайте відбивні в яблучному клярі з картопляним пюре, кашею або овочевим салатом. Вони будуть смачними як у гарячому, так і в холодному вигляді, тож якщо ви посмажили на вечерю більше, ніж потрібно, зробіть вранці смачний сендвіч із відбивною та візьміть його з собою на роботу чи навчання.
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