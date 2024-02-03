Зимовий фруктовий рулет: рецепт сирного десерту без випічки
Якщо вам хочеться красивого і смачного десерту, але зовсім немає бажання возитися з тістом і вмикати духовку, рецепт рулету з мандаринами без випічки — це те, що вам потрібно.
Приготуйте смачний рулет без випічки з мандаринами, бананами та сиром. Десерт виходить дуже смачним і легким, а готується швидко і просто. Рецептом рулету поділився сайт "Просто рецепти".
Інгредієнти:
- мандарини — 5-6 шт;
- банани — 2 шт;
- печиво Марія — 200 г;
- сир — 250 г;
- порошок какао — 1 ст. л. з гіркою;
- мед, сироп агави або патока — 3 ст. л.;
- шоколад для прикрашання — за бажанням.
Сир у рецепті можна замінити сиром Маскарпоне, Філадельфія або крем-чизом, а замість мандаринів — узяти дрібні апельсини.
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Приготування
Крок 1
Сир збийте в блендері до пастоподібного стану. Якщо у вас замість сиру вершковий сир, достатньо розім'яти його силіконовою лопаткою. Додайте мед, патоку або інший підсолоджувач і перемішайте до однорідності.
Крок 2
Печиво подрібніть на крихту в блендері. Банани поріжте на шматочки, додайте в блендер разом із какао і подрібніть у пюре.
Крок 3
Якщо у вас немає блендера, розімніть банани виделкою, а печиво придушіть качалкою або потовчіть у ступці, а потім змішайте все вручну.
Крок 4
Розстеліть на столі харчову плівку. Викладіть зверху суміш банана з печивом. Накрийте іншим шматком плівки і качалкою розкачайте масу в пласт розміром 20*30 см.
Крок 5
Зніміть верхній шар плівки, викладіть сирну масу і розподіліть рівним шаром, не доходячи до краю близько приблизно 1 см.
Крок 6
Мандарини ретельно очистіть від шкірки, викладіть уздовж довгого боку основи рулету.
Крок 7
Піднімаючи основу рулету разом із плівкою, оберніть її навколо мандарин і ретельно защипніть краї.
Крок 8
Приберіть рулет у холодильник разом із плівкою мінімум на 2 години, щоб він добре застиг.
Крок 9
Через 2 години дістаньте рулет із холодильника, зніміть плівку, викладіть на сервірувальне блюдо і за бажанням прикрасьте розтопленим або тертим шоколадом.
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