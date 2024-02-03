Зимовий фруктовий рулет: рецепт сирного десерту без випічки

Якщо вам хочеться красивого і смачного десерту, але зовсім немає бажання возитися з тістом і вмикати духовку, рецепт рулету з мандаринами без випічки — це те, що вам потрібно.

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Приготуйте смачний рулет без випічки з мандаринами, бананами та сиром. Десерт виходить дуже смачним і легким, а готується швидко і просто. Рецептом рулету поділився сайт "Просто рецепти".

Інгредієнти:

мандарини — 5-6 шт;

банани — 2 шт;

печиво Марія — 200 г;

сир — 250 г;

порошок какао — 1 ст. л. з гіркою;

мед, сироп агави або патока — 3 ст. л.;

шоколад для прикрашання — за бажанням.

Сир у рецепті можна замінити сиром Маскарпоне, Філадельфія або крем-чизом, а замість мандаринів — узяти дрібні апельсини.

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Приготування

Крок 1

Сир збийте в блендері до пастоподібного стану. Якщо у вас замість сиру вершковий сир, достатньо розім'яти його силіконовою лопаткою. Додайте мед, патоку або інший підсолоджувач і перемішайте до однорідності.

Крок 2

Печиво подрібніть на крихту в блендері. Банани поріжте на шматочки, додайте в блендер разом із какао і подрібніть у пюре.

Крок 3

Якщо у вас немає блендера, розімніть банани виделкою, а печиво придушіть качалкою або потовчіть у ступці, а потім змішайте все вручну.

Крок 4

Розстеліть на столі харчову плівку. Викладіть зверху суміш банана з печивом. Накрийте іншим шматком плівки і качалкою розкачайте масу в пласт розміром 20*30 см.

Крок 5

Зніміть верхній шар плівки, викладіть сирну масу і розподіліть рівним шаром, не доходячи до краю близько приблизно 1 см.

Крок 6

Мандарини ретельно очистіть від шкірки, викладіть уздовж довгого боку основи рулету.

Крок 7

Піднімаючи основу рулету разом із плівкою, оберніть її навколо мандарин і ретельно защипніть краї.

Крок 8

Приберіть рулет у холодильник разом із плівкою мінімум на 2 години, щоб він добре застиг.

Крок 9

Через 2 години дістаньте рулет із холодильника, зніміть плівку, викладіть на сервірувальне блюдо і за бажанням прикрасьте розтопленим або тертим шоколадом.

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