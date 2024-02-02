Млинці з печінковою начинкою: ідеальний варіант для сніданку або ситного перекусу
Млинці виходять дуже красивими, а приготувати їх досить просто. Дуже смачна й оригінальна страва, їх можна подавати з будь-яким соусом.
Млинці з печінковою начинкою — це не тільки оригінальна, а й дуже поживна страва. Підійде для ситного сніданку, перекусу або вечері. Цей рецепт — чудовий спосіб урізноманітнити звичайне меню. Млинці з печінковою начинкою виходять неймовірно смачними та ситними, а головне — це доволі просто та швидко в приготуванні. Спробуйте, і цей рецепт стане одним із ваших фаворитів, пише Say7.
Інгредієнти
Для млинців:
- борошно — 2 склянки;
- молоко — 2,5 склянки;
- яйця — 2 шт;
- сіль — 1 чайна ложка;
- цукор — 1 столова ложка;
- рослинна олія — 3 ст.л. + для смаження.
Для печінкової начинки:
- куряча або яловича печінка — 500 г;
- цибуля — 2 шт;
- морква — 1 шт;
- рослинна олія — для смаження;
- сіль, перець — за смаком.
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Приготування
- У глибокій мисці збийте яйця із сіллю та цукром. Поступово додавайте борошно, перемішуючи, щоб не було грудок. Влийте молоко, перемішайте до однорідності.
- Додайте рослинну олію в тісто, перемішайте.
- На середньому вогні розігрійте сковороду, змащену олією. Виливайте невелику кількість тіста, рівномірно розподіляючи по сковороді. Обсмажте млинець з обох боків до золотистого кольору.
- Печінку промийте, видаліть плівки, наріжте невеликими шматочками. Цибулю та моркву дрібно наріжте. На сковороді з розігрітою олією обсмажте цибулю до золотистого кольору.
- Додайте моркву, обсмажуйте до м'якості. Потім додайте печінку, обсмажуйте до готовності. Посоліть, поперчіть. Можна додати трохи зелені для аромату.
- На кожен млинець викладіть 1-2 столові ложки начинки. Скачайте млинці трубочкою або складіть конвертиком. Потім потрібно обсмажити конвертики на олії до золотистого кольору. Можна подати з соусом на ваш смак.
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