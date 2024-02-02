Шкідливі та корисні властивості курячих яєць: продукт, без якого складно обійтися

Курячі яйця — цінне джерело поживних речовин, і їх помірне споживання може бути частиною здорового раціону. Однак важливо враховувати індивідуальні особливості організму, такі як рівень холестерину та можливі алергічні реакції.

Related video

Курячі яйця давно посідають важливе місце в раціоні людини завдяки їхній поживності, смаку та універсальності в приготуванні страв. Однак навколо їх споживання існує безліч суперечок і міфів, повідомляє Mens Life.

Давайте розберемося, у чому полягає користь і можлива шкода курячих яєць.

Корисні властивості курячих яєць

1. багате джерело білка.

Яйця містять високоякісний білок, який необхідний для побудови та відновлення тканин нашого тіла.

2. Вітаміни та мінерали.

Яйця є джерелом вітамінів A, B, D, E, а також мінералів, таких як залізо, селен і фосфор.

3. Підтримка мозкової діяльності.

Холін, що міститься в яєчному жовтку, сприяє поліпшенню когнітивних функцій і здоров'я мозку.

4. Здоров'я очей.

Антиоксиданти лутеїн і зеаксантин, присутні в яйцях, сприяють здоров'ю очей і можуть знижувати ризик вікових захворювань зору.

5. Задоволення апетиту.

Яйця можуть сприяти тривалому відчуттю ситості, що допомагає контролювати вагу.

6. Ріст м'язових тканин.

Вживання яєць сприяє виробленню тестостерону, який потрібен для набору м'язової маси. З цих міркувань багато бодібілдерів включають у свій раціон яйця.

Читайте також:

Багатогранна користь лимонів для нашого організму

Як змінюється організм людини за 30 днів відмови від алкоголю

Нутриціолог розповіла про користь клітковини

Можлива шкода курячих яєць

1. Холестерин.

Яйця містять велику кількість холестерину, що раніше викликало побоювання з приводу впливу на рівень холестерину в крові. Однак сучасні дослідження показують, що у більшості людей вживання яєць не має значного впливу на рівень холестерину в крові або ризик серцевих захворювань.

2. Алергія.

Яйця є одним із найчастіших алергенів, особливо у дітей.

3. Ризик зараження сальмонелою.

Існує ризик зараження бактеріями сальмонели, особливо якщо яйця вживаються сирими або недовареними.

4. індивідуальна непереносимість.

Деякі люди можуть відчувати харчову непереносимість до яєць, що спричиняє дискомфорт у шлунково-кишковому тракті.

Пам'ятайте, що різноманітність у харчуванні — ключ до здорового способу життя.

Які страви з яєць корисні

Важливий не тільки спосіб приготування яєць, а й їх поєднання з іншими продуктами. Смажені яйця на соняшниковій олії з жирним беконом важкі та шкідливі для організму. Така страва сприятиме накопиченню холестерину. Кориснішими будуть варені яйця. Їх можна поєднувати з оливковою олією. Такий дует буде гарним, оскільки оливкова олія містить антиоксиданти й корисні жири.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

Читайте також:

Користь господарського мила: 10 способів застосування в побуті

Що відбувається з організмом під час відмови від куріння

Знайдена несподівана користь від швидкої ходьби