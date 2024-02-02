Як відмити кран від вапняного нальоту, щоб він сяяв чистотою: кілька простих способів

Прості домашні засоби, такі як оцет, сода і лимонний сік, можуть бути вельми ефективними в боротьбі з вапняним нальотом. Регулярне очищення і невеликі повсякденні зусилля допоможуть зберегти блиск і чистоту ваших кранів на довгий час.

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Вапняний наліт на кранах — поширена проблема в багатьох будинках. Він псує зовнішній вигляд крана і може впливати на його функціональність. Але не турбуйтеся, існують перевірені та доступні методи, які допоможуть вам повернути блиск вашим кранам, пише УНІАН.

Кілька ефективних способів боротьби з вапняним нальотом:

Використання оцту.

Вам знадобиться:

білий оцет;

вода;

м'яка ганчірка або губка;

пластиковий пакет або плівка.

Що потрібно зробити:

Змішайте рівні частини оцту і води. Замочіть м'яку ганчірку або губку в цьому розчині і ретельно оберніть навколо крана. Для складних випадків можна використовувати пластиковий пакет, наповнений розчином оцту, і закріпити його на крані на кілька годин. Залиште на 30 хвилин — 1 годину. Зніміть ганчірку або пакет і акуратно протріть кран. Вапняний наліт має легко зійти.

Використання соди.

Вам знадобиться:

харчова сода;

вода;

зубна щітка.

Що потрібно зробити:

Змішайте харчову соду з невеликою кількістю води, щоб вийшла паста. Нанесіть пасту на зони з вапняним нальотом. Використовуйте зубну щітку для більш глибокого очищення. Залиште на кілька хвилин, потім ретельно промийте водою.

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Використання лимонного соку.

Вам знадобиться:

лимонний сік;

м'яка ганчірка або губка.

Що потрібно зробити:

Нанесіть лимонний сік на вапняний наліт. Залиште на 15-20 хвилин. Акуратно протріть кран м'якою ганчіркою або губкою. Промийте чистою водою.

Запобігання накопиченню вапняного нальоту.

Регулярно протирайте кран після використання, щоб запобігти накопиченню нальоту. Використовуйте м'яку воду, якщо це можливо, оскільки жорстка вода сприяє утворенню вапняного нальоту.

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