Шоколадне печиво "Їстівні валентинки": ароматна випічка до свята
Шоколадне печиво — це ідеальний варіант для тих, хто хоче подарувати своїм коханим щось особливе, зроблене власноруч. Ці милі та смачні сердечка запам'ятаються надовго й обов'язково викличуть усмішку на обличчі вашого Валентина.
Напередодні Дня святого Валентина хочеться порадувати своїх близьких чимось особливим і смачним. Шоколадне печиво "Їстівні валентинки" — це не тільки частування, а й чудовий спосіб висловити свої почуття. Сердечка з шоколадного тіста, прикрашені глазур'ю та прикрасами, стануть чудовим подарунком для вашої другої половинки, пише Taste of Home.
Інгредієнти
Для тіста:
- борошно — 300 г;
- какао-порошок — 50 г;
- вершкове масло (кімнатної температури) — 200 г;
- цукор — 150 г;
- яйце — 1 шт.;
- ванільний екстракт — 1 ч. л.;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- сіль — дрібка.
Для прикраси:
- білий шоколад — 100 г;
- чорний шоколад — 50 г;
- кондитерські прикраси (за бажанням).
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Приготування
- У глибокій мисці змішайте борошно, какао-порошок, розпушувач і сіль.
- В іншій мисці збийте вершкове масло з цукром до пишності. Додайте яйце та ванільний екстракт, добре перемішайте.
- Поступово вводьте суху суміш у масляно-яєчну, замішуючи однорідне тісто.
- Розкачайте тісто між двома шарами пергаментного паперу до товщини близько 5 мм. Помістіть у холодильник на 30 хвилин.
- Виріжте з тіста формочкою у формі серця печива та викладіть їх на деко, застелене пергаментом.
- Випікайте в попередньо розігрітій до 180°C духовці 10-12 хвилин.
- Поки печиво остигає, розтопіть білий шоколад на водяній бані. Додайте барвник і добре перемішайте.
- Прикрасьте остигле печиво шоколадною глазур'ю та кондитерськими прикрасами.
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