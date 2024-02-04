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Шоколадне печиво "Їстівні валентинки": ароматна випічка до свята

печиво, випічка, сердечка, десерт
Фото: tasteofhome.com | Печиво "Їстівні валентинки"

Шоколадне печиво — це ідеальний варіант для тих, хто хоче подарувати своїм коханим щось особливе, зроблене власноруч. Ці милі та смачні сердечка запам'ятаються надовго й обов'язково викличуть усмішку на обличчі вашого Валентина.

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Напередодні Дня святого Валентина хочеться порадувати своїх близьких чимось особливим і смачним. Шоколадне печиво "Їстівні валентинки" — це не тільки частування, а й чудовий спосіб висловити свої почуття. Сердечка з шоколадного тіста, прикрашені глазур'ю та прикрасами, стануть чудовим подарунком для вашої другої половинки, пише Taste of Home.

Інгредієнти

Для тіста:

  • борошно — 300 г;
  • какао-порошок — 50 г;
  • вершкове масло (кімнатної температури) — 200 г;
  • цукор — 150 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • ванільний екстракт — 1 ч. л.;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • сіль — дрібка.

Для прикраси:

  • білий шоколад — 100 г;
  • чорний шоколад — 50 г;
  • кондитерські прикраси (за бажанням).

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Приготування

  1. У глибокій мисці змішайте борошно, какао-порошок, розпушувач і сіль.
  2. В іншій мисці збийте вершкове масло з цукром до пишності. Додайте яйце та ванільний екстракт, добре перемішайте.
  3. Поступово вводьте суху суміш у масляно-яєчну, замішуючи однорідне тісто.
  4. Розкачайте тісто між двома шарами пергаментного паперу до товщини близько 5 мм. Помістіть у холодильник на 30 хвилин.
  5. Виріжте з тіста формочкою у формі серця печива та викладіть їх на деко, застелене пергаментом.
  6. Випікайте в попередньо розігрітій до 180°C духовці 10-12 хвилин.
  7. Поки печиво остигає, розтопіть білий шоколад на водяній бані. Додайте барвник і добре перемішайте.
  8. Прикрасьте остигле печиво шоколадною глазур'ю та кондитерськими прикрасами.

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