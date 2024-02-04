М'ясний рулет "Дроб де М'єль": традиційний рецепт румунської кухні

У Румунії це страва, яку подають як основну з різними гарнірами або як закуску. Рулет стане справжньою окрасою святкового столу та безсумнівно сподобається всім любителям оригінальних м'ясних страв.

Related video

М'ясний рулет "Дроб де М'єль" — це традиційна румунська страва, яку часто готують на великі свята. Цей рулет із баранячих тельбухів має неповторний смак і аромат. Хоча інгредієнти й способи приготування можуть різнитися, зазвичай складається він із суміші субпродуктів ягняти, хліба, змоченого в молоці, рубаної зелені, зварених круто яєць і овочів, загорнутих у жир із баранячої шкірки або в листкове тісто. Через схожість із шотландським хаггісом цю страву часто називають румунським хаггісом із баранини. Готується вона відносно просто, але результат перевершить усі очікування, пише Taste Atlas.

Інгредієнти:

баранячі тельбухи (печінка, серце, легені) — 1 кг;

зелена цибуля — 1 пучок;

петрушка — 1 пучок;

кріп — 1 пучок;

яйця — 3 шт.;

листкове тісто — 500 г;

сухарі панірувальні — 100 г;

сіль, перець — до смаку.

Читайте також:

Запечена свиняча вирізка з чорносливом у духовці

Гавайські свинячі відбивні: соковите м'ясо з ароматними спеціями

Філе індички з вершками: страва для сімейної вечері

Приготування:

Ретельно промийте баранячі тельбухи та відваріть їх у підсоленій воді до готовності. Після варіння дрібно наріжте. Зелену цибулю, петрушку та кріп дрібно наріжте. У великій мисці змішайте нарізані тельбухи, зелень, збиті яйця та панірувальні сухарі. Приправте сіллю та перцем до смаку. Викладіть отриману суміш на аркуш пергаментного паперу та сформуйте рулет. Загорніть рулет у листкове тісто, потім у фольгу та помістіть у попередньо розігріту до 180°C духовку. Запікайте приблизно 40-50 хвилин. Після запікання дайте рулету трохи охолонути, потім акуратно зніміть фольгу.

Подавати румунський м'ясний рулет "Дроб де М'єль" рекомендується теплим або холодним, нарізаним на порційні шматочки.

Читайте також:

Зігріваючий тосканський суп: ідеальне поєднання квасолі, гарбуза та кіноа

Картопляний суп: рецепт ситної зимової страви

Суп марсельських рибалок: класичний рецепт Буйабес із рибою та морепродуктами