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М'ясний рулет "Дроб де М'єль": традиційний рецепт румунської кухні

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Фото: Shutterstock | М'ясний рулет "Дроб де М'єль"

У Румунії це страва, яку подають як основну з різними гарнірами або як закуску. Рулет стане справжньою окрасою святкового столу та безсумнівно сподобається всім любителям оригінальних м'ясних страв.

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М'ясний рулет "Дроб де М'єль" — це традиційна румунська страва, яку часто готують на великі свята. Цей рулет із баранячих тельбухів має неповторний смак і аромат. Хоча інгредієнти й способи приготування можуть різнитися, зазвичай складається він із суміші субпродуктів ягняти, хліба, змоченого в молоці, рубаної зелені, зварених круто яєць і овочів, загорнутих у жир із баранячої шкірки або в листкове тісто. Через схожість із шотландським хаггісом цю страву часто називають румунським хаггісом із баранини. Готується вона відносно просто, але результат перевершить усі очікування, пише Taste Atlas.

Інгредієнти:

  • баранячі тельбухи (печінка, серце, легені) — 1 кг;
  • зелена цибуля — 1 пучок;
  • петрушка — 1 пучок;
  • кріп — 1 пучок;
  • яйця — 3 шт.;
  • листкове тісто — 500 г;
  • сухарі панірувальні — 100 г;
  • сіль, перець — до смаку.

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Приготування:

  1. Ретельно промийте баранячі тельбухи та відваріть їх у підсоленій воді до готовності. Після варіння дрібно наріжте.
  2. Зелену цибулю, петрушку та кріп дрібно наріжте.
  3. У великій мисці змішайте нарізані тельбухи, зелень, збиті яйця та панірувальні сухарі. Приправте сіллю та перцем до смаку.
  4. Викладіть отриману суміш на аркуш пергаментного паперу та сформуйте рулет.
  5. Загорніть рулет у листкове тісто, потім у фольгу та помістіть у попередньо розігріту до 180°C духовку. Запікайте приблизно 40-50 хвилин.
  6. Після запікання дайте рулету трохи охолонути, потім акуратно зніміть фольгу.

Подавати румунський м'ясний рулет "Дроб де М'єль" рекомендується теплим або холодним, нарізаним на порційні шматочки.

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