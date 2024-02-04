М'ясний рулет "Дроб де М'єль": традиційний рецепт румунської кухні
У Румунії це страва, яку подають як основну з різними гарнірами або як закуску. Рулет стане справжньою окрасою святкового столу та безсумнівно сподобається всім любителям оригінальних м'ясних страв.
М'ясний рулет "Дроб де М'єль" — це традиційна румунська страва, яку часто готують на великі свята. Цей рулет із баранячих тельбухів має неповторний смак і аромат. Хоча інгредієнти й способи приготування можуть різнитися, зазвичай складається він із суміші субпродуктів ягняти, хліба, змоченого в молоці, рубаної зелені, зварених круто яєць і овочів, загорнутих у жир із баранячої шкірки або в листкове тісто. Через схожість із шотландським хаггісом цю страву часто називають румунським хаггісом із баранини. Готується вона відносно просто, але результат перевершить усі очікування, пише Taste Atlas.
Інгредієнти:
- баранячі тельбухи (печінка, серце, легені) — 1 кг;
- зелена цибуля — 1 пучок;
- петрушка — 1 пучок;
- кріп — 1 пучок;
- яйця — 3 шт.;
- листкове тісто — 500 г;
- сухарі панірувальні — 100 г;
- сіль, перець — до смаку.
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Приготування:
- Ретельно промийте баранячі тельбухи та відваріть їх у підсоленій воді до готовності. Після варіння дрібно наріжте.
- Зелену цибулю, петрушку та кріп дрібно наріжте.
- У великій мисці змішайте нарізані тельбухи, зелень, збиті яйця та панірувальні сухарі. Приправте сіллю та перцем до смаку.
- Викладіть отриману суміш на аркуш пергаментного паперу та сформуйте рулет.
- Загорніть рулет у листкове тісто, потім у фольгу та помістіть у попередньо розігріту до 180°C духовку. Запікайте приблизно 40-50 хвилин.
- Після запікання дайте рулету трохи охолонути, потім акуратно зніміть фольгу.
Подавати румунський м'ясний рулет "Дроб де М'єль" рекомендується теплим або холодним, нарізаним на порційні шматочки.
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