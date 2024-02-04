Спагеті з морепродуктами у вершковому соусі: швидкий рецепт поживної вечері
Спагеті з морепродуктами у вершковому соусі — чудовий вибір для любителів морських делікатесів.
Спагеті з морепродуктами у вершковому соусі — це страва, яка вразить вас своїм вишуканим смаком і ароматом. Ідеально підходить як для романтичної вечері, так і для урочистого обіду. Морепродукти в ніжному вершковому соусі ідеально поєднуються з класичною італійською пастою, повідомляє Say7.
Інгредієнти:
- спагеті — 400 г;
- мікс морепродуктів (креветки, мідії, кальмари) — 300 г;
- вершки 20-30% жирності — 200 мл;
- часник — 2 зубчики;
- цибуля — 1 шт.;
- оливкова олія — 2 ст. л.;
- сушений базилік — 1 ч. л.;
- сіль і свіжомелений чорний перець — до смаку;
- пармезан (для подачі) — за бажанням.
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Приготування:
- У великій каструлі доведіть воду до кипіння, підсоліть і варіть спагеті до стану аль денте згідно з інструкцією на упаковці.
- На середньому вогні розігрійте оливкову олію в сковороді. Додайте дрібно нарізану цибулю та подрібнений часник, обсмажуйте до м'якості.
- До м'якої цибулі та часнику додайте морепродукти й смажте, доки ті не стануть золотистими.
- Влийте вершки у сковороду до морепродуктів, додайте сушений базилік. Тушкуйте на повільному вогні 5-7 хвилин. Приправте сіллю та перцем до смаку.
- Злийте воду з пасти й додайте її в сковороду до морепродуктів і вершкового соусу. Акуратно перемішайте.
- Подавайте спагеті з морепродуктами, посипавши зверху тертим пармезаном.
Ця страва подарує вам неповторне гастрономічне задоволення.
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