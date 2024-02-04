В якому одязі не можна лягати спати: як забезпечити здоровий сон

До вибору одягу для сну потрібно підходити відповідально – тоді ви і виспитеся, і не зашкодите здоров'ю. Вибір правильного нічного одягу – важливий фактор для повноцінного відпочинку та здоров'я.

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Якісний сон – запорука гарного самопочуття та здоров'я. Крім комфортного матраца та подушки, велику роль відіграє одяг, в якому ми спимо. Неправильний вибір нічного гардеробу може не тільки погіршити якість сну, а й призвести до різних захворювань. Перевагу варто віддавати натуральним, легким тканинам, що дихають, таким як бавовна або шовк, повідомляє УНІАН.

П'ять типів одягу, від яких варто відмовитись:

1. Синтетичний одяг.

Синтетика не пропускає повітря і не вбирає вологу, що може призвести до перегріву та дискомфорту під час сну. До того ж, синтетичні тканини можуть викликати алергічні реакції та подразнення шкіри.

2. Тісний чи незручний одяг.

Тісні піжами, гумки, що натягаються, жорсткі шви можуть порушувати кровообіг і заважати вільному руху уві сні. Це не тільки незручно, але і може спровокувати болючі відчуття.

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3. Одяг із металевими елементами.

Кнопки, блискавки, гачки можуть завдавати незручностей, дряпати шкіру або пошкоджувати постільну білизну. Краще віддати перевагу одягу з мінімальною кількістю таких деталей.

4. Брудний або використаний одяг.

Носити той самий одяг, у якому ви були весь день, – погана ідея. Шкірі потрібно дихати, а брудна одяг сприяє розмноженню бактерій і може спричинити подразнення або інфекції.

5. Одяг із тугими гумками.

Гумки на талії або зап'ястях, надто тугі, можуть чинити тиск на тіло, порушуючи циркуляцію крові та викликаючи дискомфорт.

Одяг для сну повинен бути зручним, не обмежувати рухів і не викликати роздратування. Таким чином, ви зможете забезпечити собі міцний та здоровий сон.

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