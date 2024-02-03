З улюбленцем за кордон: усе, що потрібно знати про перевезення тварин

Ветеринарний паспорт, чип і щеплення — саме такі основні вимоги для перевезення домашнього улюбленця за кордон.

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Сьогодні багато мирних жителів України перебираються жити і працювати за кордон. І хоча не всі планують виїхати назавжди, проте розлучитися з членами сім'ї — улюбленими котами та собаками — просто неможливо. Особливо якщо немає дому, куди можна потім, у мирний час, повернутися. Однак для того, щоб перевезти тварину за кордон зі 100% гарантією, слід знати правила та підготувати низку документів. Про те, наскільки складні ці процедури та що необхідно робити, нам допомогли дізнатися фахівці ветеринарного онлайн-помічника vetconsult.gladpet.org.

Які документи слід підготувати

Для того, щоб вирушити за кордон з улюбленцем, вам знадобиться:

міжнародний ветеринарний паспорт; у ньому мають бути відмітки про всі необхідні щеплення, а також інформація про обробку від паразитів. До речі, всі щеплення потрібно зробити не менше, ніж за 30 днів, і не більше, ніж за 12 місяців до від'їзду; також у паспорті обов'язково має бути відмітка про чипування тварини;

оплачена вантажна квитанція про перевезення тварини в літаку або потягом; наявність щеплення від сказу (раз на рік), з оформленням у паспорті та з вклеюванням унікального номера серії препарату (вклеюється ярличок). Держклініка ставить гербову печатку;

перетинати кордон краще через той КПП, де організовано пункт ветконтролю. Ветеринар на українському боці забирає форму №1 (діє протягом п'яти днів), видану українською мовою, і виписує карту здоров'я іноземною мовою, затверджену регламентом ЄС 576/2013 (це документ для країн Євросоюзу).

Не надумайте робити фальшиві документи — все фіксується в базах даних.

Національні правила — деталі

Свої правила на в'їзд тварин є у всіх країнах, і вони можуть різнитися, що потрібно враховувати.

Так, до країн ЄС не можна привезти кота або собаку, яким менше шести місяців, а ось якщо ви летите потім в ОАЕ, то котів, собак і птахів (включно із соколами) можна перевезти лише як декларований вантаж через дозволені аеропорти та обов'язково з певними супроводжуючими документами.

До Туреччини не можна приїхати більше, ніж із двома тваринами.

До Італії, Іспанії, Данії та Швеції не можна приїхати із собаками бійцівських порід, до Франції заборонено в'їзд із будь-якими мастифами, у деяких країнах заборонено ввезення американського пітбультер'єра, американського стаффордширського бультер'єра, англійського бультер'єра, тоса-іну та ін. А у Великій Британії всі собаки проходять обов'язковий карантин протягом 6 місяців.

Якщо ви збираєтеся летіти далі Європи, авіакомпанії можуть мати обмеження на перевезення тієї чи іншої породи тварини. Десь, наприклад, не можна перевозити персидських кішок, пекінесів. Взагалі на борт можуть не пустити з кількох причин:

перевезення тварини не було заздалегідь узгоджене з авіакомпанією;

фактична вага відрізняється від максимально допустимої для перевезення в салоні;

документи тварини не в порядку (наприклад, немає потрібних щеплень, прострочені довідки тощо).

Тому, збираючись за кордон, потрібно ретельно вивчити правила країни, куди ви плануєте їхати, і безпосередньо правила перевізника, послугами якого вирішили скористатися.

Перевезення тварин у літаку

Як правило, тварини подорожують у вантажному відсіку, а їхній квиток оплачується як певна кількість вантажу з націнкою. Виняток становлять лише собаки-поводирі, які можуть супроводжувати свого господаря в салоні та летіти безкоштовно. Також у салоні можуть подорожувати дрібні тварини вагою до 8 кг.

Тварина, яка летить у салоні, має бути чистою, здоровою і поміщеною в спеціальний контейнер, захищений від проникнення рідин і запахів (допускається перевезення в м'яких кошиках, дорожніх сумках, призначених для перевезення дрібних тварин у салоні літака).

Також контейнер має бути вільним і не тісним для вашого улюбленця, а перевозити більше одного контейнера заборонено, як і випускати тварину гуляти по салону. Натомість у контейнері можна перевезти одразу двох тварин, якщо вони мирно співіснують одна з одною і не перевищують встановлених обмежень за вагою.

Практично аналогічні вимоги діють і на перевезення тварин у вантажному відсіку, за винятком того, що вага улюбленця разом із контейнером там може досягати 75 кг.

Кілька загальних правил, які допоможуть тварині краще перенести політ:

не можна накачувати вихованця транквілізаторами і заспокійливими, якщо тільки це не прописано ветеринаром,

слід забезпечити в контейнері для перевезення максимально комфортні умови і гарну вентиляцію;

тварину треба погодувати приблизно за дві-три години до вильоту, а ось пити краще не давати за чотири години до відправки;

у тварини має бути своя аптечка з усіма необхідним ліками та препаратами, які можуть раптово знадобитися.

Перевезення тварин у потягу

Для подорожей на потягу також необхідно обзавестися спеціальним контейнером і свідоцтвом №1. Свідоцтво потрібно пред'явити на касі, після чого вам видадуть квитанцію на оплату перевезення тварини. Вартість залежатиме від відстані та ваги тварини.

Якщо ви їдете в купе й інші пасажири не проти, ваш улюбленець може їхати з вами, інакше доведеться залишити його в тамбурі першого вагона. До речі, тварину можна взяти з собою тільки в купейний вагон.

Усю відповідальність за правильність і точність оформлення документів для міжнародного перевезення собак і кішок несе власник тварини.

Найбільше запитань під час транспортування виникає при перевезенні котів. Звичайно, найкраще використовувати спеціалізовані бокси або клітки. Але якщо в екстремальних умовах немає спеціалізованих боксів, це не привід залишати улюбленця.

У чому везти

Основні вимоги до контейнерів, в яких можна транспортувати котів:

краще щоб він мав жорсткі стінки;

розміри — такі, щоб кіт міг лягти, особливо якщо плануєте тривалу подорож;

зробіть достатню кількість отворів для доступу повітря, якщо цих отворів немає.

Найкраще мати шлейку і повідець на випадок, якщо кішка зможе вийти з боксу або вам потрібно буде її витягувати, наприклад, на кордоні.

Собаки зазвичай частіше їздять із власниками на машині або в транспорті. Для комфортного пересування їм необхідні тільки власники.

Основні вимоги до транспортування собак:

не залишайте собаку наодинці в машині;

нашийник має дуже щільно прилягати до шиї, щоб собака не мав змоги його зняти навіть за серйозних ривків;

повідець одягайте ще в машині або в приміщенні, до виходу назовні;

майте із собою намордник і одягайте його, якщо заходите в приміщення, де перебуває велика кількість людей або якщо ви зустріли інших собак;

у машині з відкритими вікнами пристібайте повідець, наприклад, до ременя безпеки, щоб уникнути можливості втечі;

візьміть у дорогу звичні для собаки речі: килимок, іграшки тощо.

Маленьких собак можна транспортувати в переносках або схожих боксах, особливо якщо собаці це звично.

Як облаштувати туалет у дорозі

Коти

Дуже уважно відзначайте, чи відбувається сечовипускання у вашого кота — затримка протягом доби це дуже погана ознака і потребує негайної допомоги.

Що можна зробити, щоб допомогти коту в цих випадках:

краще взяти звичний лоток і наповнювач, хоча б на деякий час;

для того, щоб кіт менше нервував — поставте лоток у тихе, затишне місце і випустіть тварину з боксу, найкраще в окремій кімнаті.

Під час відвідування туалету кіт найвразливіший, тому йому дуже важливо почуватися в безпеці. Проводьте якомога більше часу з твариною, пам'ятайте, вони нервують і відчувають ваші почуття. Але, на відміну від людей, вони не розуміють, чому і навіщо вони перебувають у дорозі.

Собаки

Щодо туалету — із собаками легше, ніж із котами. Виводьте вашого собаку частіше, ніж зазвичай, у нервовій ситуації це природно через дію гормонів стресу. Краще не відпускайте собаку без повідця, навіть якщо ваш улюбленець гуляє самостійно у звичних умовах.

Стежте за зовнішнім виглядом випорожнень і сечі. Що може викликати занепокоєння: кров або слиз у крові чи сечі; часте, болюче сечовипускання; затримка більше, ніж протягом доби; відсутність випорожнень більше, ніж 2-3 доби.

Навіть якщо ви не в змозі виконати жодне з цих побажань — це не привід кинути тварину. У будь-яких умовах їй краще бути з господарем. Не залишайте своїх тварин напризволяще. Домашній кіт або собака з імовірністю в 90% не зможуть зберегти своє життя, опинившись без нагляду на вулиці.

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