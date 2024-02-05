Домашні сирні рогалики: простий і смачний рецепт із доступних продуктів

Сирні рогалики — це чудовий варіант для тих, хто полюбляє солодку випічку, але водночас віддає перевагу легшим і менш калорійним десертам.

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Сирні рогалики — це ніжне й ароматне частування, яке підійде як для ранкового чаю, так і для вечірнього сімейного чаювання. Готуються вони досить просто та швидко, а результат потішить вас і ваших близьких. Пропонуємо вам рецепт, який легко повторити вдома, повідомляє Say7.

Інгредієнти:

сир — 250 г;

борошно — 2-2,5 склянки;

вершкове масло — 100 г;

цукор — 3 столові ложки;

ванільний цукор — 1 пакетик;

розпушувач тіста — 1 чайна ложка;

яйце — 1 шт. (для змащування);

цукрова пудра для посипання.

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Приготування:

Крок 1. У глибокій мисці змішайте сир, м'яке вершкове масло, цукор і ванільний цукор. Добре перемішайте інгредієнти до однорідної маси.

Крок 2. Поступово додавайте борошно, змішане з розпушувачем, замішуючи м'яке, але нелипке тісто.

Крок 3. Розділіть тісто на кілька частин. Кожну частину розкачайте в коло товщиною близько 5 мм і розріжте на трикутники.

Крок 4. Скрутіть трикутники в рогалики, починаючи з широкого боку.

Крок 5. Викладіть рогалики на деко, застелене папером для випічки. Змастіть кожен рогалик збитим яйцем.

Крок 6. Випікайте рогалики в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці протягом 20-25 хвилин до золотистого кольору.

Крок 7. Готові рогалики посипте цукровою пудрою.

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