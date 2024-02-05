Як часто треба прати рушники: про це не знає більшість господинь

Регулярне прання рушників не тільки допомагає підтримувати особисту гігієну. Дотримання простих правил дасть вам змогу завжди мати чисті та свіжі рушники у вашому домі.

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Рушники — це предмети повсякденного використання в кожній оселі, що вирізняються високим рівнем контакту зі шкірою та вологою. Тому важливо знати, як часто їх слід прати, щоб забезпечити як належний гігієнічний стан, так і продовжити термін їхньої служби, повідомляє УНІАН.

Банні рушники

Рушники, якими ви користуєтеся після душу або ванни, слід прати після 3-4 використань. Це пов'язано з тим, що вологе середовище є ідеальним для розмноження бактерій і грибків. Якщо рушник починає пахнути, це вірна ознака того, що настав час його випрати.

Кухонні рушники

Кухонні рушники, що використовуються для витирання рук або посуду, слід міняти щодня, особливо якщо вони вологі або забруднені. Вологі кухонні рушники можуть стати джерелом крос-контамінації, сприяючи поширенню бактерій.

Лицьові рушники

Лицьові рушники, що використовуються для витирання обличчя, слід прати після кожного використання, особливо якщо у вас чутлива шкіра або схильність до акне. Часта зміна таких рушників допомагає запобігти поширенню бактерій і зберегти шкіру чистою.

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Поради з прання:

Перед пранням рушників важливо відокремити їх за кольорами та ступенем забруднення. Використовуйте теплу воду для забезпечення ефективного очищення та знищення бактерій. Уникайте використання занадто великої кількості мийного засобу, оскільки це може залишати на рушниках сліди та зменшувати їхню поглинаючу здатність. Після прання ретельно просушіть рушники, переважно на відкритому повітрі або в сушильній машині.

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