Чим зайнятися в автомобільному заторі: корисні поради

Згідно з опитуваннями, близько 60% водіїв у заторі слухають музику, 33% встигають перекусити, ділові люди — провести телефонну конференцію з робочих питань, а дівчата — поговорити з подружками. І всі люблять подивитися фільм, передачу, поскролити месенджери тощо.

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За довоєнною статистикою, жителі міста-мільйонника в середньому понад 80 хвилин на день проводять в автомобільному заторі, а кожен десятий автомобіліст витрачає на таку "розвагу" близько трьох годин. Згідно з опитуваннями, близько 60% водіїв у цей час слухають музику, 33% встигають поснідати/пообідати/вечеряти. Ділові люди проводять телефонні конференції з робочих питань, а дівчата завжди готові поговорити з подружками. І всі люблять подивитися фільм, передачу, поскролити месенджери тощо. Навіть примудряються завести в заторах романтичні стосунки. Однак цей час, нібито подарований нам як вільний, можна 100% провести раціонально, продуктивно і просто приємно, стверджують експерти сайту Family Office.

Як поводитися в заторі

По-перше, потрібно розслабитися і зрозуміти, що невротичне натискання гудка і постукування пальцями по керму вам не допоможуть. Ви не всесильні і затори вам не підкоряються.

По-друге, якщо ви точно знаєте, що заторів не уникнути, підготуйте все необхідне для приємного проведення часу. Подбайте, щоб у машині була ваша улюблена музика, їжа для перекусу, вода, аудіокниги. Загалом, покладіть у машину все, що вважаєте за потрібне і що допоможе максимально розслабитися.

Що можна робити в заторі

В автомобільному заторі можна розв'язувати робочі питання — складати план на день, підготуватися до майбутньої зустрічі, доопрацювати промову, презентацію, проєкт, розібратися з незначними справами, що накопичилися, обдзвонити партнерів по роботі і начальство. Якщо їдете на іспит, можна повторити квитки і водночас перекусити.

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У заторах можна продуктивно вчитися. Так, слухаючи в заторі аудіокурси іноземних мов, ви зможете підвищити мовний рівень або навіть освоїти нову мову. Крім мовних курсів, можна слухати цікаві енциклопедії, літературні твори, кулінарні програми та будь-які інші пізнавальні курси.

Можна увімкнути навчальний відеоролик, цікавий фільм або подивитися чергову серію улюбленого серіалу. Однак краще не захоплюватися сильно — важливо пам'ятати, що ви все-таки керуєте авто. Також можна пограти в інтелектуальні ігри на планшеті або телефоні — шахи, ерудит, головоломки, кросворди тощо.

Дівчата можуть зайнятися своїми дівочими справами: підправити зачіску, макіяж. Але робити це можна тільки в разі абсолютно глухих заторів, коли автомобілі практично не рухаються.

Ті, хто займаються рукоділлям, можуть "хендмейдити", наприклад, плести. Може, хтось із сусідньої машини або пасажирів автобуса побачить ваш ексклюзивний шедевр і захоче придбати.

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Ви не повірите, але в заторі можна навіть робити фізичні вправи. Наприклад, вправи для очей, зміцнити м'язи сідниць і живота (для цього потрібно по черзі напружувати живіт і сідниці), зробити гімнастику для обличчя, розім'яти руки і шию.

Якщо з вами їдуть діти, можна позайматися з ними. Наприклад, заспівати пісню, вивчити невеличкий вірш, таблицю множення, розповісти казку, навчити основ ПДР, та й просто поспілкуватися на теми, що цікавлять дитину.

А можна просто поміркувати. Причому, навіть без музики. Є час. Переосмислити. Помріяти.

Як не потрапляти в затори

Поміняти початок робочого дня.

Постаратися уникати завантажених доріг у години "пік". Заздалегідь дивитися, як проїхати дворами, маленькими вуличками. Такими маршрутами рідко хто користується, тому й заторів там менше. Знайте і любіть своє місто.

Доїжджати до зручної станції метро, залишати машину на парковці й далі вирушати громадським транспортом. А от якщо треба поїхати кудись далеко, наприклад, за місто, то безумовно автомобілем.

Враховувати час доби.

А дехто, не бажаючи втрачати час у заторах, просто винаймає квартиру в пішій доступності від роботи.

А ще використовувати дедалі популярніші велосипеди, електричні самокати, які замінюють громадський транспорт.

Фото: Getty Images

Тож, на автомобільній пробці життя не закінчується. Адже майже на будь-яку неприємну ситуацію можна поглянути іншими очима і мати з неї максимум користі.

Фокус писав, як в аеропорту Лос-Анджелеса, США, сталася надзвичайна ситуація: пасажир, який запізнився на свій рейс, вибіг на злітно-посадкову смугу.