Теплий салат із куркою, грибами та болгарським перцем: швидкий рецепт ситної страви
Страви з категорії "теплі салати" посідають проміжну позицію між закусками та гарнірами або самостійними другими стравами. У цьому й полягає їхня цінність.
Теплий салат із куркою, грибами та болгарським перцем — справжній порятунок для тих, хто шукає смачний і водночас поживний обід чи вечерю. Він поєднує в собі м'якість курячого м'яса, аромат смажених грибів і свіжість овочів, роблячи кожен смак страви насиченим і гармонійним, повідомляє Новости Ю.
Інгредієнти:
- куряче філе — 300 г;
- печериці — 200 г;
- болгарський перець — 2 шт. (різних кольорів);
- помідори — 2 шт;
- цибуля — 1 шт;
- часник — 2 зубчики;
- оливкова олія — 2 ст.л.;
- соєвий соус — 1 ст.л.;
- сіль, перець — за смаком;
- зелень (петрушка, кріп) — для прикраси.
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Приготування:
Крок 1. Наріжте куряче філе невеликими шматочками та обсмажте на сковороді з оливковою олією до золотистої скоринки. Посоліть і поперчіть за смаком.
Крок 2. Очистіть і наріжте печериці. Додайте їх до курки та обсмажуйте до готовності грибів.
Крок 3. Наріжте болгарський перець і цибулю смужками. Часник подрібніть.
Крок 4. На іншій сковороді обсмажте цибулю до м'якості, додайте помідори, перець і часник, смажте все разом ще 5-7 хвилин.
Крок 5. Змішайте курку з грибами, обсмаженими овочами та соєвим соусом. Перемішайте і прогрійте на слабкому вогні ще кілька хвилин.
Крок 6. Перед подачею посипте салат свіжою зеленню.
Цей теплий салат із куркою, грибами, помідорами та болгарським перцем — чудовий вибір для здорового та смачного обіду чи вечері. Він не тільки задовольнить ваш голод, а й потішить різноманітністю смаків та ароматів.
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