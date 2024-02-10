"Пастуший пиріг" на пательні: рецепт простої та ситної вечері
Пиріг готують дуже швидко, і зазвичай більша частина, якщо не всі, інгредієнти вже є під рукою. Він чудово поєднується із зеленим салатом або свіжими овочами.
"Пастуший пиріг" — традиційна британська страва, яку можна приготувати просто на сковороді. Це чудовий варіант для тих, хто шукає просту, але ситну вечерю. У цьому рецепті використовуються доступні інгредієнти та прості кроки приготування, повідомляє Taste of Home.
Інгредієнти
Для приготування пирога знадобляться такі продукти:
- яловичий або баранячий фарш — 500 г;
- велика цибулина — 1 шт;
- морква — 2 шт;
- зелений горошок (свіжий або заморожений) — 100 г;
- картопля — 4 шт;
- вершкове масло — 50 г;
- молоко — 100 мл;
- томатна паста — 2 ст. л.;
- бульйон (м'ясний або овочевий) — 200 мл;
- 3/4 склянки тертого сиру чеддер;
- сіль, перець, трави за смаком.
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Приготування
Крок 1. Приготування начинки:
- На середньому вогні розігрійте сковорідку й обсмажте фарш до готовності.
- Додайте подрібнену цибулю та моркву, обсмажуйте до м'якості овочів.
- Введіть томатну пасту, зелений горошок і бульйон. Приправте сіллю, перцем і травами.
- Тушкуйте на повільному вогні 10-15 хвилин.
Крок 2. Приготування пюре:
- Відваріть картоплю до готовності, потім розімніть у пюре.
- Додайте вершкове масло і молоко, добре перемішайте до гладкості.
- Приправте сіллю та перцем за смаком.
Крок 3. Формування та запікання пирога:
- Рівномірно розподіліть м'ясну начинку по дну сковороди.
- Зверху викладіть картопляне пюре, розрівнюючи ложкою. Зверху посипте сиром.
- Запікайте під кришкою на повільному вогні 20-25 хвилин до утворення рум'яної скоринки.
Ця страва стане чудовою та затишною вечерею для всієї родини.
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