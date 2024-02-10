"Пастуший пиріг" на пательні: рецепт простої та ситної вечері

Пиріг готують дуже швидко, і зазвичай більша частина, якщо не всі, інгредієнти вже є під рукою. Він чудово поєднується із зеленим салатом або свіжими овочами.

Related video

"Пастуший пиріг" — традиційна британська страва, яку можна приготувати просто на сковороді. Це чудовий варіант для тих, хто шукає просту, але ситну вечерю. У цьому рецепті використовуються доступні інгредієнти та прості кроки приготування, повідомляє Taste of Home.

Інгредієнти

Для приготування пирога знадобляться такі продукти:

яловичий або баранячий фарш — 500 г;

велика цибулина — 1 шт;

морква — 2 шт;

зелений горошок (свіжий або заморожений) — 100 г;

картопля — 4 шт;

вершкове масло — 50 г;

молоко — 100 мл;

томатна паста — 2 ст. л.;

бульйон (м'ясний або овочевий) — 200 мл;

3/4 склянки тертого сиру чеддер;

сіль, перець, трави за смаком.

Читайте також:

Тарталетки із салатом із тунця

М'ясний рулет "Дроб де М'єль"

Луїзіанські м'ясні пиріжки

Приготування

Крок 1. Приготування начинки:

На середньому вогні розігрійте сковорідку й обсмажте фарш до готовності. Додайте подрібнену цибулю та моркву, обсмажуйте до м'якості овочів. Введіть томатну пасту, зелений горошок і бульйон. Приправте сіллю, перцем і травами. Тушкуйте на повільному вогні 10-15 хвилин.

Крок 2. Приготування пюре:

Відваріть картоплю до готовності, потім розімніть у пюре. Додайте вершкове масло і молоко, добре перемішайте до гладкості. Приправте сіллю та перцем за смаком.

Крок 3. Формування та запікання пирога:

Рівномірно розподіліть м'ясну начинку по дну сковороди. Зверху викладіть картопляне пюре, розрівнюючи ложкою. Зверху посипте сиром. Запікайте під кришкою на повільному вогні 20-25 хвилин до утворення рум'яної скоринки.

Ця страва стане чудовою та затишною вечерею для всієї родини.

Читайте також:

Намазка для бутербродів із тунцем та авокадо

Гарячі бутерброди з шинкою, сиром і томатами

Гарячі бутерброди з французьким хлібом