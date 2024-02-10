Яловича печінка по-берлінськи з яблуками та цибулею: головне — не пересмажити

Яловича печінка чудово поєднується з картопляним пюре або відвареним рисом. Насолоджуйтеся гармонією смаків і ароматів цієї незвичайної, але вишуканої страви.

Related video

Яловича печінка по-берлінськи — це страва німецької кухні, яка поєднує в собі ніжність печінки та солодкість яблук з ароматною цибулею. Цей рецепт — чудовий спосіб урізноманітнити повсякденне меню і насолодитися незвичайним поєднанням смаків. Печінка з яблуками виходить дуже смачна, соковита, ніжна і абсолютно не гірчить, повідомляє Znaj.

Інгредієнти:

яловича печінка — 500 г;

яблука (кислі сорти) — 2 шт;

цибуля ріпчаста — 2 шт;

борошно для обвалювання — 3 ст. л.;

рослинна олія — для смаження;

сіль, перець — за смаком.

Читайте також:

Спагеті з морепродуктами у вершковому соусі

Тарталетки із салатом із тунця

Ароматна куряча печеня з соєвим соусом і локшиною

Приготування:

Крок 1. Підготовка інгредієнтів.

Ретельно промийте печінку під холодною водою, видаліть плівки та прожилки. Наріжте печінку тонкими скибочками і злегка обваляйте в борошні. Очистіть цибулю та наріжте її півкільцями. Яблука очистіть від шкірки та серцевини, наріжте часточками.

Крок 2. Смаження печінки.

На пательні розігрійте олію та обсмажте печінку з кожного боку до золотистої скоринки, приблизно по 2-3 хвилини. Посоліть і поперчіть за смаком. Перекладіть готову печінку на тарілку.

Крок 3. Приготування соусу.

На тій же сковороді обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте яблука до цибулі та тушкуйте все разом ще кілька хвилин, поки яблука не стануть м'якими.

Крок 4. Подача страви.

Викладіть печінку назад на сковорідку до цибулі та яблук, акуратно перемішайте. Тушкуйте все разом ще кілька хвилин.

Читайте також:

Готуємо ніжний і ароматний курячий паштет

М'ясний рулет "Дроб де М'єль"

Луїзіанські м'ясні пиріжки