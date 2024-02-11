Профітролі з печінкою тріски: рецепт вишуканої закуски до свята
Коли йдеться про створення елегантного і водночас оригінального меню для фуршету чи святкової вечері, хочеться здивувати гостей чимось незвичним і вишуканим. Профітролі з печінкою тріски — це саме такий вибір.
Профітролі, що традиційно асоціюються з десертами, можуть стати несподіваним і вишуканим рішенням для закуски. Наповнені ніжною печінкою тріски, вони стануть окрасою будь-якого столу. Ця закуска поєднує в собі традиційне французьке заварне тісто та ніжну начинку, створюючи неповторне гастрономічне поєднання, що підкорить любителів вишуканих смаків, повідомляє Канапка.
Інгредієнти
Для профітролів:
- вода — 250 мл;
- масло вершкове — 100 г;
- борошно — 150 г;
- яйця — 4 шт;
- дрібка солі.
Для начинки:
- печінка тріски — 200 г;
- вершки (20-30%) — 50 мл;
- лимонний сік — 1 ст. л.;
- зелень (кріп, петрушка) — за смаком;
- сіль, перець — за смаком.
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Приготування
Крок 1. У каструлі доведіть до кипіння воду з вершковим маслом і сіллю. Додайте борошно і, помішуючи, варіть доти, доки тісто не почне відставати від стінок каструлі. Охолодіть.
Крок 2. Поступово вводьте яйця в остигле тісто, ретельно перемішуючи після кожного додавання, до отримання однорідної маси.
Крок 3. Використовуючи кондитерський мішок, викладайте тісто невеликими круглими порціями на деко, застелене пергаментом. Випікайте в попередньо розігрітій до 200°C духовці протягом 20-25 хвилин до золотистого кольору.
Крок 4. Змішайте печінку тріски з вершками та лимонним соком до однорідності. Додайте подрібнену зелень, сіль і перець за смаком.
Крок 5. Коли профітролі охолонуть, акуратно розріжте їх і заповніть начинкою з печінки тріски. Зверху можна прикрасити червоною ікрою.
Подавайте профітролі з печінкою тріски як елегантну закуску. Їхній незвичайний смак і оригінальний вигляд, безсумнівно, привернуть увагу ваших гостей, додаючи вишуканості будь-якому застіллю.
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